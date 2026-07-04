Javier Milei celebró la independencia de Estados Unidos: "Un faro de libertad"

Muy a su modo y gusto, Milei reemplaza “búsqueda de la felicidad” por “propiedad”; es decir, para el Presidente la propiedad está por encima de la felicidad de las personas, que por cierto él desprecia porque implicaría cierto grado de la justicia social que él desprecia.

“La Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo. Una democracia liberal, cuyo deber es proteger la libertad de las personas y sus frutos”, dice el mandatario en otro párrafo de su texto, cuando la ya citada declaración no hace mención alguna de democracia ni de liberal y mucho menos de propiedad…

El texto completo de Javier Milei

HACER AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ

Hace 250 años un grupo de hombres fundaba una república sobre una idea simple pero a la vez revolucionaria: que todos los hombres son iguales ante Dios, y que son poseedores de derechos naturales inalienables a la vida, la libertad y la propiedad.

Bajo esta premisa, ese país se convirtió rápidamente en el opuesto absoluto de los países que abrazaron las ideas contrarias: las del comunismo. La prosperidad de los EEUU es la envidia de todos los pueblos oprimidos, pero ella palidece frente a la libertad con la que cuentan sus ciudadanos y es, de hecho, una mera consecuencia de su preservación.

La Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo. Una democracia liberal, cuyo deber es proteger la libertad de las personas y sus frutos. Por eso, quienes no están de acuerdo con este principio básico no pueden llamarse verdaderos patriotas. Dado que Argentina, como Estados Unidos, se fundó bajo ese principio, quien atente contra él no es más que un traidor a la patria.

Entendemos que estos valores son propios de ambos países y que ponerlos en el centro es la llave para hacer a toda América grande otra vez, desde Alaska a Tierra del Fuego. Felicito a todos los estadounidenses en este 4 de julio y cuento con que sigan siendo un faro de libertad en el Norte, mientras volvemos a hacer de la Argentina un faro de la libertad en el Sur.

Feliz 4 de Julio!

Cc Donald Trump

VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!