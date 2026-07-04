Javier Milei celebró la independencia de Estados Unidos: "Un faro de libertad"
Este 4 de julio, Milei no ahorró elogios al país del norte pero tergiversando a su gusto ciertos aspectos de la declaración de independencia estadounidense.
Como era de esperarse, Javier Milei fue este sábado uno de los más fervientes entusiastas del 250° aniversario de la independencia de los Estados Unidos, país al que el Presidente argentino ha atado como furgón de cola el destino inmediato del nuestro.
Mediante un texto publicado en redes sociales, el mandatario celebra con inusitado énfasis (no dedicado ni de lejos a un 9 de Julio propio) los logros de la ruptura de los estadounidenses con el Reino Unido, bienvenida en el mundo de la época y, años más tarde, replicada en cierta medida por otras naciones americanas.
Pero con Milei todo requiere un pero… Y en su elogiosa publicación, el anarcocapialista hace un uso político doméstico del aniversario, achacando a los representantes de las trece colonias norteamericanas aspiraciones de las que carecían por completo, más allá del deseo de gobernarse por sí mismos y defender su derecho a la libertad contra la opresión y la “búsqueda de la felicidad”.
Así comienza el texto del libertario, pretendiendo citar la declaración de independencia estadounidense: “Hace 250 años un grupo de hombres fundaba una república sobre una idea simple pero a la vez revolucionaria: que todos los hombres son iguales ante Dios, y que son poseedores de derechos naturales inalienables a la vida, la libertad y la propiedad”.
Pero dicha declaración dice textualmente: “Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.
Muy a su modo y gusto, Milei reemplaza “búsqueda de la felicidad” por “propiedad”; es decir, para el Presidente la propiedad está por encima de la felicidad de las personas, que por cierto él desprecia porque implicaría cierto grado de la justicia social que él desprecia.
“La Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo. Una democracia liberal, cuyo deber es proteger la libertad de las personas y sus frutos”, dice el mandatario en otro párrafo de su texto, cuando la ya citada declaración no hace mención alguna de democracia ni de liberal y mucho menos de propiedad…
El texto completo de Javier Milei
HACER AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ
Hace 250 años un grupo de hombres fundaba una república sobre una idea simple pero a la vez revolucionaria: que todos los hombres son iguales ante Dios, y que son poseedores de derechos naturales inalienables a la vida, la libertad y la propiedad.
Bajo esta premisa, ese país se convirtió rápidamente en el opuesto absoluto de los países que abrazaron las ideas contrarias: las del comunismo. La prosperidad de los EEUU es la envidia de todos los pueblos oprimidos, pero ella palidece frente a la libertad con la que cuentan sus ciudadanos y es, de hecho, una mera consecuencia de su preservación.
La Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo. Una democracia liberal, cuyo deber es proteger la libertad de las personas y sus frutos. Por eso, quienes no están de acuerdo con este principio básico no pueden llamarse verdaderos patriotas. Dado que Argentina, como Estados Unidos, se fundó bajo ese principio, quien atente contra él no es más que un traidor a la patria.
Entendemos que estos valores son propios de ambos países y que ponerlos en el centro es la llave para hacer a toda América grande otra vez, desde Alaska a Tierra del Fuego. Felicito a todos los estadounidenses en este 4 de julio y cuento con que sigan siendo un faro de libertad en el Norte, mientras volvemos a hacer de la Argentina un faro de la libertad en el Sur.
Feliz 4 de Julio!
Cc Donald Trump
VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!
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