Escándalo en la NBA: Kevin Durant estalló contra un hincha en pleno partido

El desarrollo del partido fue parejo desde el inicio. Houston se impuso en el primer cuarto por 28-20, pero Detroit reaccionó y logró igualar el marcador en 52 al cierre de la primera mitad. En el tercer cuarto, los Rockets volvieron a tomar el control con Durant como principal referencia ofensiva, cerrando ese tramo con una ventaja de 86-72. Aunque los Pistons intentaron una remontada en el último parcial, no les alcanzó para revertir el resultado.

La derrota significó el final de una racha de cuatro triunfos consecutivos para Detroit, que pese al traspié mantuvo el liderazgo de la Conferencia Este con un récord de 32 victorias y 11 derrotas. Houston, en tanto, quedó con un balance de 27 partidos ganados y 16 perdidos, reforzando sus aspiraciones de clasificación a los playoffs.