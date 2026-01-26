Escándalo en la NBA: Kevin Durant estalló contra un hincha en pleno partido
El alero de Houston Rockets protagonizó un cruce de máxima tensión con un fanático durante el triunfo ante Detroit Pistons.
La NBA volvió a quedar en el centro de la escena por un episodio extradeportivo que rápidamente dio la vuelta al mundo. Kevin Durant, una de las máximas figuras de la liga, fue protagonista de un tenso cruce con un hincha durante el triunfo de Houston Rockets frente a Detroit Pistons. La reacción del alero, cargada de insultos y gestos desafiantes, se viralizó en redes sociales y generó un amplio debate sobre los límites entre los jugadores y el público.
El incidente se produjo en pleno desarrollo del encuentro disputado el viernes, cuando Durant no toleró una serie de provocaciones provenientes de la tribuna. Lejos de ignorar los gritos, el jugador se acercó al sector donde se encontraba el fanático y lo increpó directamente. El intercambio se extendió durante casi dos minutos, con una escalada verbal que fue captada por cámaras y teléfonos celulares.
En uno de los momentos más tensos, el alero de los Rockets lanzó: “Podés chuparme la p... Sos un hombre adulto, un hombre adulto en mi p... toda la noche”, exclamó con furia, mientras el personal de seguridad observaba atento la situación. El episodio no terminó ahí. Antes de ese insulto, Durant ya había mostrado su enojo y se dirigió al hincha a viva voz con una serie de frases que reflejaron su estado de exaltación.
“¿Con quién carajo te creés que estás hablando? ¿Qué harías vos acá? ¡Pagás para verme, gordo hijo de p...! No sabés hacer nada. Creés que me conoces, pero no me importa nada. Cuidado con esa p... boca, estás diciendo tonterías”, fueron parte de sus dichos más destacados, según lo reconstruido tras el partido. La escena dejó atónitos a muchos de los presentes y rápidamente se convirtió en tendencia.
Más allá del escándalo, el encuentro terminó con victoria 111-104 para Houston Rockets, un resultado clave que permitió al equipo alcanzar el cuarto puesto en la Conferencia Oeste. Durant, de 37 años y 2,11 metros de altura, tuvo una actuación determinante: sumó 32 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, liderando al equipo en un duelo exigente y de alto voltaje.
El desarrollo del partido fue parejo desde el inicio. Houston se impuso en el primer cuarto por 28-20, pero Detroit reaccionó y logró igualar el marcador en 52 al cierre de la primera mitad. En el tercer cuarto, los Rockets volvieron a tomar el control con Durant como principal referencia ofensiva, cerrando ese tramo con una ventaja de 86-72. Aunque los Pistons intentaron una remontada en el último parcial, no les alcanzó para revertir el resultado.
La derrota significó el final de una racha de cuatro triunfos consecutivos para Detroit, que pese al traspié mantuvo el liderazgo de la Conferencia Este con un récord de 32 victorias y 11 derrotas. Houston, en tanto, quedó con un balance de 27 partidos ganados y 16 perdidos, reforzando sus aspiraciones de clasificación a los playoffs.
