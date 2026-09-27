Escándalo en la Primera Nacional: piñas entre los ayudantes de Los Andes y Morón

El cruce entre el Milrayitas y el Gallito venía cargado de revoluciones por la relevancia de los puntos en disputa. En lo estrictamente futbolístico, el conjunto de Lomas de Zamora logró imponerse gracias a los festejos de Mauricio Asenjo y Franco Tisera, mientras que Franco Fagúndez había puesto la ventaja parcial para la visita. Sin embargo, la tensión acumulada a lo largo de los 90 minutos explotó en la zona de los bancos de suplentes, donde miembros de los staffs técnicos pasaron de las agresiones verbales a los golpes de puño sin que nadie pudiera contener la batahola.