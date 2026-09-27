Escándalo en la Primera Nacional: piñas entre los ayudantes de Los Andes y Morón
En medio de un triunfazo de Lomas en el Gallardón, integrantes de ambos cuerpos técnicos terminaron a los golpes de pálida sobre el cierre.
La jornada del torneo de la Primera Nacional 2026 volvió a quedar manchada por la violencia fuera del campo de juego. En el marco de la fecha 31 de la segunda división del fútbol argentino, Los Andes consiguió un triunfazo por 2-1 frente a Deportivo Morón en el estadio Eduardo Gallardón, pero el resultado deportivo quedó totalmente opacado por un escandaloso desenlace: los ayudantes de campo de ambos cuerpos técnicos terminaron a las piñas al costado del terreno de juego.
Escándalo en la Primera Nacional: piñas entre los ayudantes de Los Andes y Morón
El cruce entre el Milrayitas y el Gallito venía cargado de revoluciones por la relevancia de los puntos en disputa. En lo estrictamente futbolístico, el conjunto de Lomas de Zamora logró imponerse gracias a los festejos de Mauricio Asenjo y Franco Tisera, mientras que Franco Fagúndez había puesto la ventaja parcial para la visita. Sin embargo, la tensión acumulada a lo largo de los 90 minutos explotó en la zona de los bancos de suplentes, donde miembros de los staffs técnicos pasaron de las agresiones verbales a los golpes de puño sin que nadie pudiera contener la batahola.
Las imágenes del bochornoso episodio no tardaron en viralizarse en las redes sociales, provocando el repudio generalizado de los fanáticos y dejando a la vista una nueva falla en las conductas de los protagonistas. La situación escaló a tal punto que debieron intervenir los propios futbolistas y el personal de seguridad para intentar separar a los agresores en la zona técnica.
Con esta importante victoria en casa, Los Andes alcanzó la línea de las 40 unidades para acomodarse en la novena colocación de la tabla de posiciones y encender la ilusión de pelear por un lugar en el Reducido. Por su parte, pese al trago amargo del resultado y el bochorno final, Deportivo Morón se mantiene afirmado en el segundo puesto con 55 puntos, afirmándose como uno de los grandes candidatos en la lucha por el ascenso.
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