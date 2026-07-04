El insólito motivo por el que Guillermo Francella se hizo viral en el Mundial 2026
Las pausas de hidratación incorporadas por la FIFA están acompañadas de comerciales y música. Fue allí donde Francella destacó entre otros.
Una de las incorporaciones en este Mundial 2026 son las llamadas "pausas de hidratación" o "cooling break", que sirven para que los futbolistas tomen agua, mientras dan lugar a los comerciales y música en los estadios. Llamativamente, esto generó que Guillermo Francella se volviera viral. Pero ¿por qué?
El insólito motivo por el que Guillermo Francella se hizo viral en el Mundial 2026
En las pausas de hidratación del duelo entre Paraguay y Francia por octavos de final del Mundial 2026, los altoparlantes del estadio revivieron la cortina original de Poné a Francella, el emblemático programa de Guillermo Francella que hizo furor entre 2001 y 2002.
El inesperado viaje en el tiempo no pasó desapercibido para los internautas, quienes coparon las redes sociales y convirtieron el audio en tendencia absoluta.
“Soy yo cantando Poné a Francella”, “Lo escuché y dije: ‘Poné a Francella’”, "Puse a Francella automáticamente, no tuve opción", “Pensé lo mismo”, fueron algunos de los comentarios tras la cortina musical de una canción en inglés que, en su momento, fue utilizada para el éxito televisivo.
Memes por la cortina de "Poné a Francella" en la pausa de hidratación
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