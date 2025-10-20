Escándalo en Paraguay: el arquero de Olimpia explotó en vivo tras ser agredido

Minutos antes, Olveira había destacado el esfuerzo del equipo pese a jugar gran parte del encuentro con un jugador menos, tras la expulsión de Paredes a los 33 minutos del primer tiempo. En el cierre, también vio la roja Richard Ortiz, lo que incrementó el clima caliente del clásico.

arquero olimpia agresion

El arquero, ex River Plate de Uruguay y convocado en su momento a la selección charrúa, abandonó el campo de juego enfurecido, gesticulando y exigiendo sanciones para los responsables. Las autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol ya abrieron una investigación para identificar al agresor y evaluar posibles sanciones disciplinarias.

El episodio empañó lo que debía ser una tarde de fútbol memorable. La figura del encuentro terminó siendo víctima de la violencia, un problema recurrente en los estadios sudamericanos que sigue sin encontrar solución definitiva.