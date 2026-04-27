Neymar revolucionó Buenos Aires: ya está en el país para enfrentar a San Lorenzo
Tras superar un estado gripal, "Ney" aterrizó este lunes para sumarse a la delegación de Santos, que entrenará en Casa Amarilla antes de visitar al Ciclón.
La Ciudad de Buenos Aires se vio sacudida este mediodía por el arribo de Neymar Jr. El astro brasileño, que había sembrado dudas el domingo tras ausentarse de una práctica por enfermedad, viajó finalmente en un vuelo chárter para unirse a la concentración del Santos.
El equipo de San Pablo se prepara para un duelo clave este martes en el Nuevo Gasómetro, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026.
Neymar no viajó solo; llegó acompañado por otras figuras que habían sido preservadas del empate 2-2 ante Bahía por el Brasileirao, como Gabriel Barbosa (Gabigol), Igor Vinicius y Willian Arão. El grupo se acopló directamente al entrenamiento vespertino en Casa Amarilla, el predio de Boca Juniors, para ultimar detalles antes de pisar el césped del Pedro Bidegain.
Neymar revolucionó Buenos Aires: el astro brasileño ya está en el país para enfrentar a San Lorenzo
El historial de Neymar en Argentina: 11 años de espera
La presencia de Neymar genera una expectativa total, ya que no disputa un encuentro en tierras albicelestes desde hace casi 11 años. Su historial en el país combina momentos de brillo joven y batallas tácticas memorables:
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Debut amargo (2011): Su primera vez fue en la Copa América 2011, donde marcó dos goles ante Ecuador pero sufrió la eliminación ante Paraguay en Santa Fe. Ese mismo año empató 0-0 un Superclásico de las Américas en Córdoba.
Duelo de clubes (2012): Su única visita previa con el Santos fue ante Vélez por la Libertadores 2012. Aquella noche en Liniers, el Fortín ganó 1-0 y Neymar fue neutralizado por la marca personal de Gino Peruzzi.
La última vez (2015): Hace más de una década, el 13 de noviembre de 2015, "Ney" pisó el Monumental por las Eliminatorias hacia Rusia 2018. Aquel clásico terminó 1-1 con goles de Lavezzi y Lucas Lima.
La cuenta oficial del Santos alimentó el fervor al publicar la lista de convocados con la imagen del ex-Barcelona y PSG en primer plano. Todo indica que el astro no solo formará parte del banco, sino que irá de la partida ante los Gauchos de Boedo. San Lorenzo, que ya arrastra una semana difícil tras las bajas de "Maravilla" Martínez y Santiago Sosa en el ámbito local, deberá ahora planificar cómo frenar el regreso del 10 brasileño a la Argentina.
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