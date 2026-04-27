Neymar revolucionó Buenos Aires: ya está en el país para enfrentar a San Lorenzo

Debut amargo (2011): Su primera vez fue en la Copa América 2011, donde marcó dos goles ante Ecuador pero sufrió la eliminación ante Paraguay en Santa Fe. Ese mismo año empató 0-0 un Superclásico de las Américas en Córdoba.

Duelo de clubes (2012): Su única visita previa con el Santos fue ante Vélez por la Libertadores 2012. Aquella noche en Liniers, el Fortín ganó 1-0 y Neymar fue neutralizado por la marca personal de Gino Peruzzi.

La última vez (2015): Hace más de una década, el 13 de noviembre de 2015, "Ney" pisó el Monumental por las Eliminatorias hacia Rusia 2018. Aquel clásico terminó 1-1 con goles de Lavezzi y Lucas Lima.

La cuenta oficial del Santos alimentó el fervor al publicar la lista de convocados con la imagen del ex-Barcelona y PSG en primer plano. Todo indica que el astro no solo formará parte del banco, sino que irá de la partida ante los Gauchos de Boedo. San Lorenzo, que ya arrastra una semana difícil tras las bajas de "Maravilla" Martínez y Santiago Sosa en el ámbito local, deberá ahora planificar cómo frenar el regreso del 10 brasileño a la Argentina.