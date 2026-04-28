San Lorenzo vs. Santos, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
El Ciclón, líder de su grupo, recibe al conjunto brasileño en el Nuevo Gasómetro con la mira puesta en encaminar su pase a la a fase de la Copa Sudamericana.
San Lorenzo afrontará este martes un compromiso de alto voltaje cuando reciba a Santos desde las 19 en el estadio Pedro Bidegain, en el marco de la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto azulgrana llega como puntero de su zona y buscará una victoria que lo deje muy cerca de avanzar, aunque enfrente tendrá a un rival necesitado y con jerarquía, liderado por Neymar.
El equipo dirigido por Gustavo Álvarez atraviesa un buen momento. En el torneo local viene de conseguir un triunfo importante ante Platense por 1-0 en Vicente López, gracias al gol de Rodrigo Auzmendi. Ese resultado le permitió escalar hasta la sexta posición de la Zona A y quedar bien perfilado para meterse en los playoffs. En la última jornada recibirá a Independiente con múltiples escenarios posibles para clasificar.
En el plano internacional, el Ciclón también mostró solidez. En su debut empató 1-1 frente a Deportivo Recoleta en Paraguay y luego se hizo fuerte en casa para vencer 2-0 a Deportivo Cuenca. Con cuatro puntos, lidera el grupo y sabe que un nuevo triunfo podría marcar una diferencia importante de cara a lo que resta de la fase inicial.
La importancia del partido no solo radica en la tabla, sino también en el calendario que se avecina. Tras este encuentro, el conjunto azulgrana deberá viajar a Brasil para enfrentar a Santos en Vila Belmiro y luego cerrar su participación en Ecuador ante Cuenca. Por eso, hacerse fuerte en casa aparece como una necesidad estratégica.
Santos, por su parte, llega en una situación compleja. En el Brasileirao no logra despegar y viene de empatar 2-2 con Bahía, resultado que lo dejó en el puesto 15 con 14 unidades, apenas por encima de la zona de descenso. Este presente genera presión adicional en un equipo que no encuentra regularidad.
En la Sudamericana, el panorama tampoco es alentador para el conjunto brasileño. Se ubica último en el grupo con apenas un punto, producto de una derrota ante Deportivo Cuenca y un empate frente a Deportivo Recoleta. Este escenario lo obliga a sumar en Buenos Aires si quiere mantener chances de avanzar.
Consciente de la importancia del encuentro, el entrenador Cuca decidió preservar a Neymar en el último partido del torneo local para que llegue en óptimas condiciones. “No jugará el sábado, así que estará en mejor forma para el partido contra Argentina, que es crucial para nosotros. También está experimentando la inestabilidad del equipo, él también la siente”, expresó en la previa del empate con Bahía.
El duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada, no solo por el contexto, sino también por la calidad de los protagonistas. El local buscará hacerse fuerte en casa y dar un paso firme hacia la clasificación, mientras que la visita se juega una de sus últimas cartas en el certamen continental.
San Lorenzo vs. Santos, por la Copa Sudamericana 2026: probables formaciones
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.
- Santos: Gabriel Brazao; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arao; Gabriel Bontempo, Neymar, Moises; Gabriel Barbosa. DT: Cuca.
San Lorenzo vs. Santos: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Pedro Bidegain.
- Árbitro: Jhon Ospina (COL).
- VAR: David Rodríguez (COL).
- TV: DSports.
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