Neymar y Ander Herrera revivieron su sociedad con un intercambio de camisetas de Boca y Santos
El brasileño aprovechó su estadía en el país para reencontrarse con su excompañero del PSG en el predio de Boca, en una postal que recorrió el mundo del fútbol.
La presencia de Neymar en Argentina no deja de generar repercusiones, y en medio de la expectativa por su participación con Santos frente a San Lorenzo, el crack protagonizó un momento especial al reencontrarse con Ander Herrera en Buenos Aires. La imagen de ambos posando con las camisetas de sus actuales equipos rápidamente se viralizó y despertó la nostalgia de sus años compartidos en Europa.
El encuentro se dio en Casa Amarilla, el predio de Boca, donde el plantel del conjunto brasileño realizó una práctica previa al compromiso por la Copa Sudamericana 2026. Allí, Neymar coincidió con el mediocampista español, quien actualmente integra el equipo xeneize pero no viajó a Brasil debido a una lesión muscular reciente.
La relación entre ambos tiene raíces profundas en su paso por el Paris Saint-Germain (PSG), donde compartieron vestuario durante tres temporadas, entre 2019 y 2022. En ese período, el equipo parisino acumuló múltiples títulos y reunió a figuras de primer nivel como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Edinson Cavani, conformando uno de los planteles más destacados del continente europeo.
El propio Neymar fue quien compartió el momento en sus redes sociales, acompañado de un mensaje afectuoso hacia su excompañero: "Me alegro de verte, amigo". Más tarde, en otra historia, reforzó ese vínculo con otra frase: "Qué lindo verte, amigo", junto a una imagen donde ambos intercambiaban camisetas, una de Boca y otra del conjunto brasileño.
La visita del delantero no se limitó a ese reencuentro. Durante su paso por el predio xeneize, también recibió una camiseta especial del club, con el número 10 y el nombre de Juan Román Riquelme en la espalda, un gesto que fue muy celebrado por los hinchas. Esa postal, con Neymar vistiendo los colores azul y oro, generó un fuerte impacto en redes sociales.
Giuliano Galoppo, jugador de River, se acercó a saludar a Neymar
Además, el brasileño tuvo otro cruce llamativo en su estadía: se reunió con Giuliano Galoppo, actual jugador de River. Aunque nunca compartieron equipo, el mediocampista había expresado en varias ocasiones su admiración por Neymar, y el encuentro terminó con un intercambio de camisetas que también fue celebrado por los fanáticos.
En paralelo, la llegada del astro generó una verdadera revolución en Buenos Aires. Cientos de fanáticos se acercaron a su hotel con la intención de obtener una foto o un autógrafo, reflejando el impacto que sigue teniendo a nivel global. Incluso protagonizó momentos emotivos, como el encuentro con un niño que lleva su mismo nombre.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario