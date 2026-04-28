Neymar y Ander Herrera revivieron su sociedad con un intercambio de camisetas de Boca y Santos

La visita del delantero no se limitó a ese reencuentro. Durante su paso por el predio xeneize, también recibió una camiseta especial del club, con el número 10 y el nombre de Juan Román Riquelme en la espalda, un gesto que fue muy celebrado por los hinchas. Esa postal, con Neymar vistiendo los colores azul y oro, generó un fuerte impacto en redes sociales.

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Giuliano Galoppo, jugador de River, se acercó a saludar a Neymar

Además, el brasileño tuvo otro cruce llamativo en su estadía: se reunió con Giuliano Galoppo, actual jugador de River. Aunque nunca compartieron equipo, el mediocampista había expresado en varias ocasiones su admiración por Neymar, y el encuentro terminó con un intercambio de camisetas que también fue celebrado por los fanáticos.

En paralelo, la llegada del astro generó una verdadera revolución en Buenos Aires. Cientos de fanáticos se acercaron a su hotel con la intención de obtener una foto o un autógrafo, reflejando el impacto que sigue teniendo a nivel global. Incluso protagonizó momentos emotivos, como el encuentro con un niño que lleva su mismo nombre.