Una figura de Países Bajos confirmó que no jugará el Mundial 2026 tras ser operado
El defensor neerlandés anunció que deberá afrontar una larga recuperación luego de pasar por el quirófano debido a una lesión que arrastraba desde hace meses.
Matthijs de Ligt confirmó una noticia que en Países Bajos ya comenzaba a asumirse como inevitable: no estará presente en el Mundial 2026. El defensor del Manchester United anunció a través de sus redes sociales que fue operado por los problemas de espalda que venía padeciendo desde hace varios meses y reconoció que la intervención quirúrgica era la única alternativa posible para intentar dejar atrás una situación física que lo venía condicionando seriamente.
Aunque su ausencia no sorprende del todo debido a la escasa continuidad que tuvo durante la temporada, la confirmación oficial golpeó fuerte en el entorno de la selección neerlandesa. El central apenas pudo sumar minutos en el último año y prácticamente desapareció de la consideración en Inglaterra debido a los constantes dolores físicos que le impedían competir con normalidad.
Hace algunos años, De Ligt aparecía como uno de los defensores con mayor proyección del fútbol europeo. Su irrupción en Ajax lo posicionó rápidamente entre las grandes figuras jóvenes del continente y despertó el interés de varios gigantes, entre ellos el Barcelona. Sin embargo, su carrera perdió estabilidad en las últimas temporadas y las lesiones comenzaron a convertirse en un problema recurrente.
Matthijs de Ligt se perderá el Mundial 2026 con Países Bajos
El propio futbolista explicó el difícil momento que le tocó atravesar y dejó en claro que agotó todas las alternativas posibles antes de tomar la decisión de operarse. “Después de seis meses de tratamiento y de trabajar duro para volver, la cirugía fue la única opción que quedaba”, expresó el defensor neerlandés en el comunicado publicado tras la intervención.
Además, el zaguero mostró su frustración por no haber podido ayudar ni a su club ni a su selección durante gran parte de la temporada. “Estoy decepcionado de no haber podido ayudar al equipo en los últimos seis meses y, obviamente, de perderme la Copa del Mundo, pero estoy deseando hacer todo lo posible para volver delante de los aficionados y sentirme mejor otra vez”, agregó.
La ausencia de De Ligt representa un problema importante para Ronald Koeman, que perderá a uno de los defensores centrales con mayor experiencia internacional dentro de su plantel. Aunque el futbolista no atravesaba su mejor momento, seguía siendo considerado una alternativa valiosa por su jerarquía y capacidad física cuando lograba estar en plenitud.
La lista definitiva de Países Bajos para el Mundial se conocerá oficialmente el próximo 25 de mayo. Con la baja ya confirmada de De Ligt, Koeman deberá rearmar una defensa que ahora pierde una pieza importante en plena preparación para la máxima cita del fútbol mundial.
Mientras tanto, el objetivo del defensor será enfocarse completamente en la recuperación y dejar atrás una lesión que lo marginó durante buena parte del año. En Manchester United esperan que pueda volver en condiciones para el inicio de la próxima temporada, aunque por ahora los tiempos de rehabilitación todavía son inciertos.
La noticia marca un nuevo capítulo complicado en la carrera de un jugador que supo ser considerado uno de los mejores proyectos defensivos del mundo y que ahora buscará recuperar continuidad después de un período extremadamente difícil desde lo físico.
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