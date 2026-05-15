Una figura de Países Bajos confirmó que no jugará el Mundial 2026 tras ser operado

La ausencia de De Ligt representa un problema importante para Ronald Koeman, que perderá a uno de los defensores centrales con mayor experiencia internacional dentro de su plantel. Aunque el futbolista no atravesaba su mejor momento, seguía siendo considerado una alternativa valiosa por su jerarquía y capacidad física cuando lograba estar en plenitud.

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La lista definitiva de Países Bajos para el Mundial se conocerá oficialmente el próximo 25 de mayo. Con la baja ya confirmada de De Ligt, Koeman deberá rearmar una defensa que ahora pierde una pieza importante en plena preparación para la máxima cita del fútbol mundial.

Mientras tanto, el objetivo del defensor será enfocarse completamente en la recuperación y dejar atrás una lesión que lo marginó durante buena parte del año. En Manchester United esperan que pueda volver en condiciones para el inicio de la próxima temporada, aunque por ahora los tiempos de rehabilitación todavía son inciertos.

La noticia marca un nuevo capítulo complicado en la carrera de un jugador que supo ser considerado uno de los mejores proyectos defensivos del mundo y que ahora buscará recuperar continuidad después de un período extremadamente difícil desde lo físico.