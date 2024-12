Escandalosos incidentes entre jugadores de Vélez, sus familiares y los hinchas

Vélez perdió y hubo escándalo

ssstwitter.com_1733971678625.mp4

El video no tardó en viralizarse en redes sociales, donde se puede ver al mediocampista sumamente sacado con determinados simpatizantes de Vélez. De hecho, otros hinchas lo frenaban para que no terminara a las piñas con la hinchada. En tanto, los videos parecieran indicar que hay dos jugadores del Fortín que sí propinaron piñas a algunas personas, en medio de la bronca por los insultos a sus familiares.

En este sentido, resta que las autoridades futbolísticas investiguen sobre lo ocurrido y, en caso de probarse la participación de jugadores de Vélez en los hechos de violencia, seguramente haya sanciones para los profesionales.

Al parecer, todo habría comenzado con insultos de los hinchas que se encontraban disgustados por el inesperado resultado en la final de Copa Argentina, lo que derivó en que una de las familiares de Cáseres rodara por las escaleras del estadio, según versiones de testigos que se encontraban allí.

Por su parte, Gustavo Quinteros fue consultado sobre lo ocurrido en conferencia de prensa, tras lo cual señaló: "No vi nada, me contaron que hubo problemas, espero que no haya pasado nada grave. Cuando pasan estas cosas, hay mucha angustia y bronca, y algunos pueden actuar con violencia".

El llanto desconsolado de los jugadores de Vélez tras caer en la final de Copa Argentina

Todo el esfuerzo puesto en este objetivo y el derrumbe de la ilusión en manos del conjunto de Santiago del Estero hicieron que los jugadores de Vélez estallaran en llanto y se mostraran profundamente desconsolados al término del duelo que tuvo un desenlace impensado para los de Liniers.

Braian Romero fue uno de los futbolistas que se mostró más quebrado, en tanto que otros jugadores más jóvenes no querían ni mostrar la cara ante las cámaras. Este triste panorama deja muy mal parado al conjunto de Gustavo Quinteros, que este domingo tiene que disputar una nueva final por la Liga Profesional de Fútbol ante Huracán, desde las 19.30.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1867031871223222380&partner=&hide_thread=false LAS DOS CARAS DEL FÚTBOL: la tristeza de Romero y los pibes de Vélez por un lado, y la explosión de alegría de Central Córdoba por el otro. pic.twitter.com/tsC3UA3FzD — TyC Sports (@TyCSports) December 12, 2024