Julián Álvarez le dio el triunfo al Atlético y pidió disculpas a la afición por sus dichos

El encuentro ante el Deportivo La Coruña se resolvió gracias a la efectividad del atacante cordobés, que volvió a convertir en condición de local y reencontró su mejor versión. Con este tanto, la "Araña" no solo le dio tres puntos clave al conjunto madrileño para afirmarse en los puestos de vanguardia de LaLiga, sino que hilvanó su segundo partido consecutivo marcando tras su grito a mitad de semana por la Champions League.