Julián Álvarez le dio el triunfo al Atlético y pidió disculpas a la afición por sus dichos
Con un gol decisivo que le otorgó la victoria al equipo del Cholo Simeone, el delantero argentino rompió el silencio tras el partido y se sinceró con los simpatizantes colchoneros.
El encuentro ante el Deportivo La Coruña se resolvió gracias a la efectividad del atacante cordobés, que volvió a convertir en condición de local y reencontró su mejor versión. Con este tanto, la "Araña" no solo le dio tres puntos clave al conjunto madrileño para afirmarse en los puestos de vanguardia de LaLiga, sino que hilvanó su segundo partido consecutivo marcando tras su grito a mitad de semana por la Champions League.
Reafirmar el compromiso en la cancha
Lejos de polemizar con la grada o esquivar los reproches que arrastraba de fechas anteriores, el ex River Plate destacó la generosidad que mostraron los simpatizantes rojiblancos a lo largo de los últimos meses y aseguró que la única forma de retribuir ese respaldo es dejando todo en cada presentación.
Con los tres puntos asegurados y el respaldo explícito de sus compañeros en el verde césped, el delantero dejó atrás las turbulencias institucionales para enfocarse de lleno en devolverle al Atlético de Madrid el protagonismo absoluto en la pelea de arriba.
El pedido de perdón en la noche del Metropolitano
Una vez finalizado el encuentro, el delantero habló ante los micrófonos de la transmisión oficial y decidió abordar directamente el malestar generado con la afición rojiblanca a raíz de las declaraciones que realizó meses atrás:
"Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras. Fueron una equivocación de mi parte, tanto por las formas como por el momento. Entiendo el enojo de la afición; yo también, como hincha, me hubiera enojado, y más por cómo me han bancado siempre", expresó el punta ante la prensa.
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