Una figura de la Selección de España confesó de qué club argentino es hincha: ni Boca ni River
Pedri, mediocampista de la selección española y del Barcelona reveló de qué equipo argentino es hincha y por qué. Además habló de su profunda admiración por Lionel Messi.
El fútbol argentino, se sabe, es observado desde todo el mundo y deportistas de diferentes países tienen sus clubes preferidos, de los cuales pueden ser simpatizantes y hasta hinchas. Por lo general, esas simpatías se reparten entre los dos más grandes: Boca y River.
Sin embargo, por alguna razón especial, futbolistas internacionales eligen algún otro club argentino. Es el caso de Pedri, mediocampista del Barcelona y campeón del mundo con la selección de España en el Mundial que se disputó entre Estados Unidos, México y Canadá.
Y es su admiración por Lionel Messi lo que marca todas sus preferencias. De hecho, considera al rosarino como “el mejor de la historia” y advierte que, si bien en algunas latitudes intentan trazar con otros algún tipo de paralelismo, para el jugador español de 23 años “no se lo puede comparar con nadie”.
“Para mí es el mejor de la historia. Hay gente que dice lo contrario, pero no hay dudas: no se puede comparar con nadie. Cuando lo ves en los entrenamientos, te das cuenta de que es superior al resto”, afirmó Pedri en entrevista televisiva.
Pedri eligió a Newell's por Lionel Messi
También se refirió a una posibilidad de que Messi tenga una despedida en Barcelona cuando anuncie su retiro del fútbol: “Se lo merece, una despedida como es él, el mejor que ha pasado por este club”, sostuvo.
“La Selección Argentina me gustaba porque estaba Leo. Si eliminaban a España, siempre iba con Argentina por él”, confesó, añadiendo con relación a la final que enfrentó a su país con el nuestro: “Argentina es un equipo duro, difícil. Con Leo siempre te pueden sacar un gol de la nada. Se decidió por detalles, pero creo que fuimos superiores”, concluyó en ese sentido.
Finalmente, Pedri fue consultado sobre cuál de los clubes argentinos figura entre sus preferidos, a lo cual respondió que “siempre me preguntan si soy de Boca o de River” y su corazón no está con algunos de los clásicos rivales del fútbol argentino.
“Siempre me preguntan si soy de Boca o de River. Pero soy de Newell’s por Leo”, afirmó, recordando que “tuve la suerte de jugar con él, pero un año se me hizo corto... Me hubiese gustado estar muchos años más”, dijo.
Messi y Pedri jugaron juntos en el Barça durante una sola temporada: la 2020-2021, compartiendo equipo un total de 47 partidos en la cancha y ganando la Copa del Rey de 2021.
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