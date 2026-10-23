Una figura de la Selección de España confesó de qué club argentino es hincha: ni Boca ni River

“La Selección Argentina me gustaba porque estaba Leo. Si eliminaban a España, siempre iba con Argentina por él”, confesó, añadiendo con relación a la final que enfrentó a su país con el nuestro: “Argentina es un equipo duro, difícil. Con Leo siempre te pueden sacar un gol de la nada. Se decidió por detalles, pero creo que fuimos superiores”, concluyó en ese sentido.

Finalmente, Pedri fue consultado sobre cuál de los clubes argentinos figura entre sus preferidos, a lo cual respondió que “siempre me preguntan si soy de Boca o de River” y su corazón no está con algunos de los clásicos rivales del fútbol argentino.

“Siempre me preguntan si soy de Boca o de River. Pero soy de Newell’s por Leo”, afirmó, recordando que “tuve la suerte de jugar con él, pero un año se me hizo corto... Me hubiese gustado estar muchos años más”, dijo.

Messi y Pedri jugaron juntos en el Barça durante una sola temporada: la 2020-2021, compartiendo equipo un total de 47 partidos en la cancha y ganando la Copa del Rey de 2021.