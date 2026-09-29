España vs. Croacia por la Liga de las Naciones de la UEFA: horario, formaciones y TV
La "Roja" llega tras conseguir un importante triunfo ante Inglaterra en Wembley. Croacia, en tanto, hizo lo propio ante República Checa.
España y Croacia se miden este martes, desde las 15:45 (hora argentina), por la segunda fecha del Grupo A3 de la Liga de las Naciones de la UEFA. El encuentro se disputará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, donde la selección española buscará hacerse fuerte como local luego de comenzar la competencia con una importante victoria como visitante.
La "Roja" de Luis de la Fuente, actual campeona del mundo, viene de derrotar 3-2 a Inglaterra en Wembley, en el debut de la nueva edición de la Nations League. El conjunto español se impuso con goles de Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal, mientras que para el elenco inglés anotaron Anthony Gordon y Harry Kane.
Por su parte, Croacia también comenzó con el pie derecho al vencer 2-1 a República Checa como visitante. Luka Modric abrió el marcador para los croatas en Praga, mientras que Mario Pasalic convirtió el segundo tanto de un equipo que también sumó tres puntos en su estreno y llega a Sevilla con el objetivo de dar otro golpe ante uno de los principales candidatos del grupo.
Formaciones de España vs. Croacia por la Liga de las Naciones de la UEFA
- España: David Raya; Marc Pubill, Dean Huijsen, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Nico Williams. DT: Luis de la Fuente.
- Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol, Ivan Perisic; Luka Modric, Mateo Kovacic; Nikola Vlasic, Petar Sucic, Martin Baturina; Ante Budimir. DT: Slaven Bilic.
Horario y televisación
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Hora: 15:45.
Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
TV: ESPN y Disney+.
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