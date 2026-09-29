España vs. Croacia por la Liga de las Naciones de la UEFA: horario, formaciones y TV

Por su parte, Croacia también comenzó con el pie derecho al vencer 2-1 a República Checa como visitante. Luka Modric abrió el marcador para los croatas en Praga, mientras que Mario Pasalic convirtió el segundo tanto de un equipo que también sumó tres puntos en su estreno y llega a Sevilla con el objetivo de dar otro golpe ante uno de los principales candidatos del grupo.