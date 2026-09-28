Boca venció a Racing y los jugadores festejaron en redes sumándose al meme viral de Lautaro Di Lollo
Tras la épica remontada por Copa Argentina, las figuras del Xeneize coparon la publicación del defensor y estallaron los comentarios con sus muletillas más famosas.
El vestuario de Boca atraviesa un momento de pura alegría tras conseguir el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina. Luego del electrizante triunfo por 3-2 ante Racing en Rosario, el buen clima del plantel se trasladó al mundo digital, donde los propios futbolistas xeneizes sorprendieron al sumarse al fenómeno viral que rodea al juvenil Lautaro Di Lollo.
Tras el encuentro, el marcador central subió un carrusel de fotos del partido a su cuenta de Instagram y la publicación rápidamente se transformó en un festival de interacciones. Compañeros como Miguel Merentiel, Marco Pellegrino, Alan Velasco, Malcom Braida y Tomás Belmonte no tardaron en dejar sus mensajes cargados de complicidad, utilizando los latiguillos que convirtieron al defensor en tendencia durante las últimas semanas.
El meme de Lautaro Di Lollo, el festejo de Boca y las repercusiones tras eliminar a Racing
Comentarios como "Zekieeeel", "Vacilá" y "Eso Lollio" inundaron el posteo, haciendo un guiño directo a las grabaciones caseras del juvenil. La broma interna nació a partir de un par de videos donde el marcador central saluda a fanáticos con un tono muy particular. En uno de los fragmentos más replicados le regala una camiseta a un hincha llamado Nahuel y suelta la célebre frase "para que la vacile de regalito", una expresión que adoptaron tanto los hinchas como sus propios compañeros.
Tal fue el impacto del fenómeno que incluso la comunicación institucional del club de la Ribera decidió acoplarse a la movida. Minutos después de consumada la clasificación, las cuentas oficiales del Xeneize subieron una foto del delantero Enner Valencia festejando uno de los tantos de la noche acompañado por una de las muletillas célebres de Di Lollo.
Con la química del grupo al máximo y la clasificación bajo el brazo, el equipo de Rodolfo Arruabarrena atraviesa horas de distensión mientras aguarda por su próximo compromiso en el certamen federal.
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