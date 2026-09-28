Boca venció a Racing y los jugadores festejaron en redes sumándose al meme viral de Lautaro Di Lollo

El meme de Lautaro Di Lollo, el festejo de Boca y las repercusiones tras eliminar a Racing

Comentarios como "Zekieeeel", "Vacilá" y "Eso Lollio" inundaron el posteo, haciendo un guiño directo a las grabaciones caseras del juvenil. La broma interna nació a partir de un par de videos donde el marcador central saluda a fanáticos con un tono muy particular. En uno de los fragmentos más replicados le regala una camiseta a un hincha llamado Nahuel y suelta la célebre frase "para que la vacile de regalito", una expresión que adoptaron tanto los hinchas como sus propios compañeros.