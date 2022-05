Ex futbolista holandés murió tras tirarse de un acantilado en Mallorca

Mourad Lamrabatte

Lambaratte, con fama de tipo duro, no dudó en tirarse desde 20 metros. Su hijo y su esposa estaban observándolo cómo saltaba y mientras ella filmaba, cuando él impactó contra las rocas. En principio, la profundidad del mar en ese punto era adecuada para hacerlo con seguridad. Lo que no calculó es que podía estrellarse contra las rocas. No logró el impulso hacia delante necesario y al caer se golpeó contra el terreno para posteriormente caer al agua.

Según detallaron los informes, el cuerpo fue encontrado en el agua luego de una búsqueda. No está claro si las autoridades locales están investigando el salto ya que es popular entre los turistas de toda Mallorca.

Lambaratte era un deportista muy conocido en Holanda, donde había militado en el Vittesse, un equipo que tras conocer la noticia mostró sus condolencias a través de sus redes sociales. "Deseamos a familiares y amigos mucha fuerza y fortaleza", escribieron en Twitter. Antes, el futbolista, que debutó bajo el apellido Besselink, para NEC,AGOVV, Go Ahead Eagles y Jong Vitesse, el filial del primer equipo.