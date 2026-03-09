Especialista en penales: Agustín Rossi fue clave en el Flamengo campeón del Carioca

agustin rossi

El título también llega en un momento particular para el club carioca, que había atravesado semanas complicadas en el inicio de la temporada. Flamengo venía de perder la final de la Recopa Sudamericana frente a Lanús, cayendo en los dos encuentros de la serie. Esa derrota provocó cambios importantes en la institución y derivó en la salida de Filipe Luis como entrenador del primer equipo.

Además, a comienzos de año el conjunto brasileño también había sufrido otro golpe al perder la Supercopa de Brasil ante Corinthians, en un partido que marcó el debut de Lucas Paquetá con la camiseta rojinegra. En ese contexto, el título estadual representa un alivio y una inyección anímica para el plantel.

Para Rossi, en tanto, el nuevo trofeo reafirma su gran momento personal. El arquero sigue sumando actuaciones destacadas en Brasil y mantiene la ilusión de meterse en la consideración de la Selección Argentina. Mientras tanto, en Río de Janeiro ya volvió a escribir otra página importante de su carrera: dos penales atajados, una final definida y un nuevo campeonato para Flamengo.