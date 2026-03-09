Especialista en penales: Agustín Rossi fue clave en el Flamengo campeón del Carioca
El arquero argentino volvió a demostrar su talento en las definiciones desde los doce pasos y fue determinante para que el Mengao supere a Fluminense.
Agustín Rossi volvió a confirmar una de las cualidades que lo distinguieron durante su carrera: su enorme capacidad para responder en las tandas de penales. El arquero argentino fue la gran figura en la final del Campeonato Carioca y resultó determinante para que Flamengo se consagre campeón frente a Fluminense en el mítico estadio Maracaná.
Tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario, el título se definió desde los doce pasos y allí apareció el ex Boca para inclinar la balanza a favor del Mengão. El encuentro decisivo mantuvo la expectativa durante los noventa minutos, aunque ninguno de los dos equipos logró romper el cero en el marcador. A pesar de las aproximaciones y la intensidad propia de un clásico de Río de Janeiro, la definición quedó reservada para la tanda de penales.
En ese escenario, Rossi volvió a mostrar la seguridad que tantas veces lo convirtió en protagonista durante su etapa en el fútbol argentino. La serie comenzó con una dificultad para Flamengo, ya que Luiz Araújo falló su disparo inicial y dejó al equipo en desventaja. Sin embargo, el arquero argentino apareció en el momento justo para revertir la situación. Rossi detuvo los remates de Guga y Otávio, dos intervenciones decisivas que cambiaron el rumbo de la definición y permitieron que su equipo termine imponiéndose por 5-4.
Gracias a esas atajadas, Flamengo alcanzó un nuevo título estadual y sumó la cuadragésima conquista del Campeonato Carioca, reafirmando su condición de club más ganador en la historia del torneo. Para Rossi, además, se trató de una noche especial, ya que volvió a ser protagonista en un escenario de máxima presión, tal como había ocurrido en varias definiciones durante su etapa en Boca Juniors.
El arquero de 30 años, nacido en Buenos Aires, volvió a consolidarse como una pieza clave dentro del plantel. Su rendimiento en las tandas de penales continúa siendo una de sus principales fortalezas y en esta ocasión volvió a marcar la diferencia para que Flamengo levante un nuevo trofeo.
El título también llega en un momento particular para el club carioca, que había atravesado semanas complicadas en el inicio de la temporada. Flamengo venía de perder la final de la Recopa Sudamericana frente a Lanús, cayendo en los dos encuentros de la serie. Esa derrota provocó cambios importantes en la institución y derivó en la salida de Filipe Luis como entrenador del primer equipo.
Además, a comienzos de año el conjunto brasileño también había sufrido otro golpe al perder la Supercopa de Brasil ante Corinthians, en un partido que marcó el debut de Lucas Paquetá con la camiseta rojinegra. En ese contexto, el título estadual representa un alivio y una inyección anímica para el plantel.
Para Rossi, en tanto, el nuevo trofeo reafirma su gran momento personal. El arquero sigue sumando actuaciones destacadas en Brasil y mantiene la ilusión de meterse en la consideración de la Selección Argentina. Mientras tanto, en Río de Janeiro ya volvió a escribir otra página importante de su carrera: dos penales atajados, una final definida y un nuevo campeonato para Flamengo.
