Espectacular banderazo argentino en Nueva York: así se vive la previa de la final del Mundial 2026

El epicentro turístico de los Estados Unidos, usualmente dominado por luces de neón y anuncios publicitarios, se vio desbordado por camisetas, banderas de todos los tamaños y el inconfundible sonido de los bombos. Los cánticos, como "La Cuarta Estrella", que ya se volvieron una marca registrada de la hinchada argentina en este torneo, resonaron con fuerza entre los rascacielos neoyorquinos, contagiando a turistas de diversas nacionalidades que frenaban a filmar el espectáculo con sus teléfonos.