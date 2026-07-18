Espectacular banderazo argentino en Nueva York: así se vive la previa de la final del Mundial 2026
En la previa al duelo con España por la final del Mundial 2026, cientos de argentinos se congregaron en Nueva York, en apoyo a la Selección Argentina.
En la previa de la gran final del Mundial 2026, la mítica intersección de Times Square se transformó por completo en un escenario copado por la pasión argentina. Miles de fanáticos de la Albiceleste se concentraron en el corazón de Nueva York para realizar un masivo banderazo, en apoyo a la Selección Argentina.
El epicentro turístico de los Estados Unidos, usualmente dominado por luces de neón y anuncios publicitarios, se vio desbordado por camisetas, banderas de todos los tamaños y el inconfundible sonido de los bombos. Los cánticos, como "La Cuarta Estrella", que ya se volvieron una marca registrada de la hinchada argentina en este torneo, resonaron con fuerza entre los rascacielos neoyorquinos, contagiando a turistas de diversas nacionalidades que frenaban a filmar el espectáculo con sus teléfonos.
Cabe destacar que la movilización, convocada a través de las redes sociales por distintas agrupaciones de residentes y viajeros, alteró la dinámica habitual de la avenida Broadway. Por ello, la policía local (NYPD) montó un operativo especial de seguridad para contener a la multitud y garantizar que los festejos se desarrollaran de manera pacífica, delimitando algunas zonas con vallas ante la constante llegada de simpatizantes.
Con réplicas de la Copa del Mundo en alto y carteles de aliento para el plantel, el público argentino dejó en claro que la distancia no es una barrera para hacer sentir la localía en territorio norteamericano. El banderazo en Times Square marca el inicio de una vigilia cargada de expectativa, donde la ilusión de retener el título mundial ya se palpita con fuerza en las calles de Nueva York.
Argentina y España pelean por el título en Nueva York
Luego de un camino realmente emotivo y de la épica semifinal ante Inglaterra, la Selección Argentina juega este domingo en New Jersey la gran final del Mundial 2026 ante España, en busca de lograr el tan ansiado bicampeonato del Mundo.
El encuentro se juega desde las 16 horas de la Argentina en el MetLife Stadium de New Jersey, con arbitraje del esloveno Slavko Vincic y televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+.
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