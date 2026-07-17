Nueva York se prepara para una invasión argentina: dónde serán los banderazos por la final
El cónsul argentino en Nueva York aseguró que miles de hinchas ya comenzaron a copar la ciudad de cara a la definición frente a España.
La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España ya comenzó a vivirse con intensidad en las calles de Nueva York. A dos días del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo, miles de hinchas argentinos organizan distintos banderazos para acompañar a la Selección de Lionel Scaloni, mientras las autoridades consulares ultiman detalles para recibir la masiva llegada de simpatizantes.
El cónsul argentino en la ciudad, Gerardo "Gerry" Díaz Bartolomé, confirmó que las tradicionales concentraciones se multiplicarán durante el fin de semana y aseguró que la presencia albiceleste ya se hace sentir en distintos sectores de Manhattan. "Cada vez tenemos más focos (con banderazos). Estamos argentinizando Nueva York de diversas maneras", afirmó el diplomático en declaraciones radiales.
La expectativa es enorme luego de la clasificación conseguida por la Scaloneta frente a Inglaterra en semifinales, resultado que depositó nuevamente al equipo nacional en una final del Mundial con la posibilidad de conquistar el bicampeonato y sumar la cuarta estrella. Los principales puntos de encuentro ya fueron definidos por las peñas y agrupaciones argentinas radicadas en Estados Unidos.
¿Dónde serán los banderazos en la sede de la final del Mundial 2026?
El evento central está previsto para este sábado desde las 15 (hora argentina) en Central Park, frente al monumento del general José de San Martín, un lugar elegido por ofrecer mayor espacio para albergar una convocatoria multitudinaria. La organización decidió trasladar allí la concentración principal debido a las limitaciones logísticas que presenta Times Square para este tipo de reuniones masivas.
De todas maneras, el tradicional corazón de Manhattan tampoco quedará al margen de los festejos. Las distintas convocatorias difundidas a través de redes sociales también prevén un segundo banderazo en Times Square a partir de las 18, donde habitualmente los argentinos celebran las victorias deportivas más importantes.
Otro de los escenarios que promete reunir una importante cantidad de simpatizantes será Argentina Way, la calle donde funciona el Consulado General argentino y que recientemente recibió esa denominación oficial. Ese reconocimiento fue aprobado por el Concejo Municipal de Nueva York para destacar los 80 años de presencia diplomática argentina en la ciudad y simbolizar los vínculos históricos entre ambos países.
El propio Díaz Bartolomé recordó cómo nació esa iniciativa: "Hace un año y medio que estoy aquí, fue uno de los primeros proyectos. Estuvimos con los representantes distritales, presentamos la idea y tuvimos que fundamentarla para que la presente un concejal", explicó. Además, agregó: "Salió más rápido de lo que pensaba. Tuvimos la oportunidad de presentarla con el canciller (Pablo) Quirno".
Respecto de la organización de los eventos, el cónsul transmitió tranquilidad y destacó el comportamiento de los hinchas argentinos durante todo el torneo. "Los banderazos son eventos privados que convocan las entidades de argentinos de acá. Todo lo que ha sido el Mundial ha sido muy ordenado y no hemos tenido episodios. Todo indica que estamos muy bien", señaló.
Mientras tanto, el Consulado reforzó su funcionamiento con personal adicional enviado por Cancillería para atender uno de los inconvenientes más habituales durante este tipo de eventos internacionales. "El tradicional extravío de pasaportes", resumió Díaz Bartolomé al explicar cuál es la principal consulta que reciben los argentinos durante estos días.
Además, confirmó que mantendrá una reunión con autoridades de la FIFA para conocer los detalles finales del operativo previsto en el MetLife Stadium. "Nos van a explicar muy bien las restricciones de ingresos. Es una reunión planificada. Estamos en contacto con el Departamento de Estado que siempre ha estado involucrado. La ciudad va a entrar en un modo Mundial intensivo", aseguró.
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