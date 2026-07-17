Nueva York se prepara para una invasión argentina: dónde serán los banderazos por la final

Otro de los escenarios que promete reunir una importante cantidad de simpatizantes será Argentina Way, la calle donde funciona el Consulado General argentino y que recientemente recibió esa denominación oficial. Ese reconocimiento fue aprobado por el Concejo Municipal de Nueva York para destacar los 80 años de presencia diplomática argentina en la ciudad y simbolizar los vínculos históricos entre ambos países.

El propio Díaz Bartolomé recordó cómo nació esa iniciativa: "Hace un año y medio que estoy aquí, fue uno de los primeros proyectos. Estuvimos con los representantes distritales, presentamos la idea y tuvimos que fundamentarla para que la presente un concejal", explicó. Además, agregó: "Salió más rápido de lo que pensaba. Tuvimos la oportunidad de presentarla con el canciller (Pablo) Quirno".

Respecto de la organización de los eventos, el cónsul transmitió tranquilidad y destacó el comportamiento de los hinchas argentinos durante todo el torneo. "Los banderazos son eventos privados que convocan las entidades de argentinos de acá. Todo lo que ha sido el Mundial ha sido muy ordenado y no hemos tenido episodios. Todo indica que estamos muy bien", señaló.

Mientras tanto, el Consulado reforzó su funcionamiento con personal adicional enviado por Cancillería para atender uno de los inconvenientes más habituales durante este tipo de eventos internacionales. "El tradicional extravío de pasaportes", resumió Díaz Bartolomé al explicar cuál es la principal consulta que reciben los argentinos durante estos días.

Además, confirmó que mantendrá una reunión con autoridades de la FIFA para conocer los detalles finales del operativo previsto en el MetLife Stadium. "Nos van a explicar muy bien las restricciones de ingresos. Es una reunión planificada. Estamos en contacto con el Departamento de Estado que siempre ha estado involucrado. La ciudad va a entrar en un modo Mundial intensivo", aseguró.