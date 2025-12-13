¿ESPN Premium o TNT Sports? Quién transmite en vivo Racing vs. Estudiantes
Para ver Racing vs. Estudiantes por la final del Torneo Clausura 2025 es necesario contar con el Pack Fútbol.
La definición del Torneo Clausura 2025 tiene este sábado como protagonistas a Racing y Estudiantes de La Plata, dos equipos que transitaron caminos muy diferentes antes de llegar a esta instancia decisiva, pero que ahora comparten el mismo objetivo: coronarse este sábado por la noche en el Estadio Único Madre de Ciudades.
El encuentro se disputa desde las 21 y cuenta Nicolás Ramírez como árbitro y Héctor Paletta a cargo del VAR, en una jornada que podría quedar marcada en la historia de ambos clubes.
En lo que es bastante inusual, los televidentes que quieran seguir en vivo el partido tendrán para elegir, siempre dentro del Pack Fútbol, ya que la televisación es por ESPN Premium y TNT Sports.
Racing vs. Estudiantes: formaciones
- Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián “Maravilla” Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
- Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
Cómo ver en vivo Racing vs. Estudiantes
La televisación estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Estos son los canales según el servicio contratado TNT Sports:
- Canales de DirecTV 603 (SD) y 1603 (HD).
- Canales de Cablevisión Digital y Flow y 124 (HD).
- Canales de Telecentro 112 (SD) y 1018 (HD).
Estos son los canales según el servicio contratado ESPN Premium:
- Canales de DirecTV 604 (digital) y 1604 (HD)
- Canales de Cablevisión Digital y Flow 123 (digital)
- Canales de TeleCentro 111 (digital) y 1017 (HD)
