Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El seleccionado de Pochettino busca los octavos en San Francisco, donde se mide ante Bosnia, que clasificó como uno de los mejores terceros. Los detalles en la nota.
Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este miércoles, desde las 21 (hora de Argentina), en San Francisco, por los 16avos de final del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y TyC Sports, con un lugar en los octavos de final en juego entre el seleccionado anfitrión y una de las grandes revelaciones de la primera fase.
El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino llega a esta instancia tras quedarse con el primer puesto del Grupo D. Debutó con una contundente victoria por 4 a 1 sobre Paraguay, luego superó 2 a 0 a Australia y, con la clasificación asegurada, cayó 3 a 2 frente a Turquía en la última fecha.
Bosnia y Herzegovina, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Mundial. El seleccionado europeo igualó 1 a 1 con Canadá en su debut, luego cayó 4 a 1 frente a Suiza y cerró la fase de grupos con un triunfo por 3 a 1 sobre Qatar, resultado que le permitió asegurar la clasificación con cuatro puntos.
De esta manera, disputará por primera vez una instancia de eliminación directa en una Copa del Mundo, luego de haber quedado eliminada en la fase de grupos en su única participación anterior, Brasil 2014. El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Bélgica y Senegal.
Formaciones de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026
Estados Unidos: Freese; Freeman, Ream, Richards; Dest, Adams, Tillman, Robinson; McKennie, Pulisic; Balogun. DT: Mauricio Pochettino.
Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Memic; Demirovic, Lukic. DT: Sergej Barbarez.
Horario y televisación
- Hora: 21:00
- TV: DSports y TyC Sports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Levi's Stadium de San Francisco
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