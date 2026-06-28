Los famosos que dijeron presente para alentar a la Selección Argentina ante Jordania en el Mundial 2026
Diferentes celebridades viajaron a Dallas para acompañar al equipo de Lionel Scaloni y no perderse el último partido de esta fase.
La fiebre mundialista volvió a reunir a grandes figuras argentinas alrededor de la Selección. En la previa del partido ante Jordania por el Mundial 2026, las redes sociales se llenaron de imágenes de famosos que viajaron hasta Dallas para vivir en primera persona una nueva presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Camisetas albicelestes, banderas, maquillajes con los colores argentinos y mucha emoción fueron algunas de las postales que compartieron durante la previa. Desde distintos puntos de Estados Unidos, las celebridades mostraron cómo se prepararon para acompañar al campeón del mundo en uno de los encuentros más esperados del torneo.
Tinelli, Eva Bargiela y una tribuna llena de figuras
Marcelo Tinelli fue uno de los primeros en mostrar su llegada a Texas. El conductor no quiso perderse la oportunidad de ver a la Selección en vivo y compartió imágenes apenas aterrizó en Dallas, donde se mostró junto a Franchini, Yiyo Garcilazo y Lolo Tinelli disfrutando de la previa antes del partido.
Otra de las figuras que eligió estar presente fue Eva Bargiela, quien vivió la jornada con una compañía muy especial: su hijo Faustino. La modelo compartió una foto desde el auto con la camiseta de la AFA, la bandera argentina pintada en su rostro y al pequeño también vestido con los colores de la Selección.
La música argentina también tuvo su representación. Ciro y Los Persas fueron protagonistas de la previa mundialista con un show en el Club Vivo, donde hicieron vibrar a una multitud de hinchas argentinos y seguidores que llegaron desde distintos lugares para acompañar la ilusión albiceleste. Horas más tarde, la banda también dijo presente en el estadio y compartió una imagen desde las tribunas.
Manu Ginóbili, otro argentino que alentó a la Selección
Entre las figuras que se acercaron a ver el encuentro también estuvo Manu Ginóbili. El histórico ex basquetbolista argentino dijo presente en Dallas y se sumó a la lista de personalidades que acompañaron al equipo nacional en su camino por el Mundial 2026.
Con el estadio teñido de celeste y blanco, los famosos argentinos se mezclaron con miles de hinchas que viajaron para seguir a la Selección. Una vez más, el equipo de Scaloni generó una convocatoria que trascendió el deporte y reunió a distintas generaciones bajo una misma pasión.
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