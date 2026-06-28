Los famosos que dijeron presente para alentar a la Selección Argentina ante Jordania en el Mundial 2026

La música argentina también tuvo su representación. Ciro y Los Persas fueron protagonistas de la previa mundialista con un show en el Club Vivo, donde hicieron vibrar a una multitud de hinchas argentinos y seguidores que llegaron desde distintos lugares para acompañar la ilusión albiceleste. Horas más tarde, la banda también dijo presente en el estadio y compartió una imagen desde las tribunas.

Ciro y los persas

Manu Ginóbili, otro argentino que alentó a la Selección

Entre las figuras que se acercaron a ver el encuentro también estuvo Manu Ginóbili. El histórico ex basquetbolista argentino dijo presente en Dallas y se sumó a la lista de personalidades que acompañaron al equipo nacional en su camino por el Mundial 2026.

Con el estadio teñido de celeste y blanco, los famosos argentinos se mezclaron con miles de hinchas que viajaron para seguir a la Selección. Una vez más, el equipo de Scaloni generó una convocatoria que trascendió el deporte y reunió a distintas generaciones bajo una misma pasión.