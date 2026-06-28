El increíble error de Diego Poggi al comprar una camiseta de la Selección Argentina que se volvió viral
El conductor quiso sumarse al furor mundialista desde Miami, pero sus amigos le avisaron que la remera que había comprado no era de fútbol.
La pasión por la Selección Argentina durante el Mundial 2026 llevó a miles de hinchas a buscar la camiseta albiceleste para acompañar al equipo de Lionel Scaloni. Entre ellos estuvo Diego Poggi, quien protagonizó una divertida situación que rápidamente se viralizó.
El conductor y periodista compartió un video en su cuenta de TikTok luego del debut de la Argentina ante Argelia, mostrando la camiseta que había comprado para alentar a la Scaloneta desde Miami. Sin embargo, mientras la exhibía, sus amigos notaron un detalle que él había pasado por alto.
La sorpresa llegó cuando le señalaron que la remera que llevaba puesta no pertenecía al seleccionado argentino de fútbol, sino que tenía un diseño relacionado con otro deporte. Entre risas, Poggi reaccionó al enterarse: "Me acaban de avisar que tengo una camiseta de handball o de vóley".
La explicación de Poggi y la reacción de sus seguidores
El periodista intentó justificar la confusión y explicó que había elegido la camiseta simplemente por los colores argentinos. Sus acompañantes, entre risas, le remarcaron que había un detalle clave: el logo incluía una pelota de handball.
"¿Por qué no me avisaron?", reclamó divertido en el video que superó las 50 mil reproducciones y generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores.
Horas más tarde, Poggi volvió a hablar del tema a través de sus redes sociales y explicó que la confusión surgió porque había comprado la camiseta en una tienda online que ofrecía remeras de "soccer" de Argentina, Brasil y Canadá, aunque finalmente el diseño no correspondía al seleccionado de fútbol.
La anécdota despertó la simpatía de los usuarios, que lejos de cuestionarlo tomaron la situación con humor y destacaron que lo importante era acompañar a la Selección.
"Que importa que sea de handball, es de Argentina"; "Lizy Tagliani le compro a su hijo el conjunto de racing. Puede fallar. Lo importante son los colores", "No importa, cumple la función alentar a Argentina", fueron algunos de los mensajes que recibió.
Más allá de la equivocación, Poggi terminó protagonizando una de las historias más curiosas de la previa mundialista: una camiseta distinta, pero con el mismo objetivo de siempre, alentar a la Albiceleste.
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