El increíble error de Diego Poggi al comprar una camiseta de la Selección Argentina que se volvió viral

Horas más tarde, Poggi volvió a hablar del tema a través de sus redes sociales y explicó que la confusión surgió porque había comprado la camiseta en una tienda online que ofrecía remeras de "soccer" de Argentina, Brasil y Canadá, aunque finalmente el diseño no correspondía al seleccionado de fútbol.

La anécdota despertó la simpatía de los usuarios, que lejos de cuestionarlo tomaron la situación con humor y destacaron que lo importante era acompañar a la Selección.

"Que importa que sea de handball, es de Argentina"; "Lizy Tagliani le compro a su hijo el conjunto de racing. Puede fallar. Lo importante son los colores", "No importa, cumple la función alentar a Argentina", fueron algunos de los mensajes que recibió.

Más allá de la equivocación, Poggi terminó protagonizando una de las historias más curiosas de la previa mundialista: una camiseta distinta, pero con el mismo objetivo de siempre, alentar a la Albiceleste.