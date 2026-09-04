A qué hora corre Franco Colapinto este sábado en la Práctica Libre 3 y la clasificación en Monza

Pierre Gasly, compañero de Franco, cedió su butaca al rookie Paul Aron: el estonio sumó 23 vueltas, firmó un tiempo de 1:24.177 y quedó 10° a 0.149 del argentino.

Así le fue a Colapinto en la FP2 del GP de Italia

Franco Colapinto registró su mejor tiempo en 1:23.619 para ubicarse 11° en la tabla de tiempos de la FP2: contabilizó 19 giros y fue 0.154 más veloz que Pierre Gasly, que firmó una vuelta de 1:23.773. El francés, que no había salido a pista en el primer entrenamiento, figuró 14°.

El argentino se ubicó a 1.060 del tiempo de cima, pero su mirada principal estuvo en la batalla con los equipos del medio. Quedó detrás de Arvid Lindblad de Racing Bulls (a 0.270), Ollie Bearman de Haas (a 0.249) y Yuki Tsunoda de Racing Bulls (a 0.164). Al mismo tiempo, giró más rápido que los Audi de Nico Hülkenberg (0.113) y Gabriel Bortoleto (0.157).