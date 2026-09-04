A qué hora corre Franco Colapinto este sábado en la Práctica Libre 3 y la clasificación en Monza
El piloto argentino continúa con la actividad de este fin de semana en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. ¡Conocé el cronograma!
En el marco del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, Franco Colapinto, quien tuvo un comienzo alentador este viernes, seguirá con el cronograma pactado para el fin de semana y llevará adelante dos sesiones más: la Práctica Libre 3 y la tan esperada Clasificación para la carrera a 53 vueltas que se disputará este domingo en el mítico circuito de Monza.
¿Cuándo corre Franco Colapinto este sábado en el Gran Premio de Italia?
Sábado 5 de septiembre
- Práctica libre 3: 7.30
- Clasificación: 11.00
Domingo 6 de septiembre
- Carrera a 53 vueltas: 10.00
¿Cómo ver a Colapinto en Monza este fin de semana?
- Televisión: En Fox Sports se transmiten las competencias de la Fórmula 1 en Argentina. Está disponible en operadores de cable como Flow (canales 25 y 106 HD), DirecTV (canales 105 y 1605 HD) y Telecentro (canales 101 y 1013 HD).
- Streaming online: La cobertura completa de las prácticas, clasificación y carrera se encuentra en Disney+ con el plan correspondiente.
Así le fue a Colapinto en la FP1 este viernes en Monza
Franco Colapinto estrenó las mejoras de su Alpine, contabilizó 27 vueltas y se posicionó en el 9° lugar. El argentino, que no logró completar un giro rápido con gomas rojas, tuvo una práctica positiva en el primer intento con las actualizaciones.
El corredor confirmado para Alpine en 2027 marcó 1:24.028 en su mejor intento, para ubicarse a 1.020 del tiempo de punta. Aunque el dato sobresalienta es que giró a 0.022 del mejor registro de Audi que tuvo Gabriel Bortoleto (8°) y a 0.226 del tiempo más destacado de Racing Bulls que firmó Arvid Lindblad (7°). Una medida clave en la pelea por ser el mejor del resto.
Pierre Gasly, compañero de Franco, cedió su butaca al rookie Paul Aron: el estonio sumó 23 vueltas, firmó un tiempo de 1:24.177 y quedó 10° a 0.149 del argentino.
Así le fue a Colapinto en la FP2 del GP de Italia
Franco Colapinto registró su mejor tiempo en 1:23.619 para ubicarse 11° en la tabla de tiempos de la FP2: contabilizó 19 giros y fue 0.154 más veloz que Pierre Gasly, que firmó una vuelta de 1:23.773. El francés, que no había salido a pista en el primer entrenamiento, figuró 14°.
El argentino se ubicó a 1.060 del tiempo de cima, pero su mirada principal estuvo en la batalla con los equipos del medio. Quedó detrás de Arvid Lindblad de Racing Bulls (a 0.270), Ollie Bearman de Haas (a 0.249) y Yuki Tsunoda de Racing Bulls (a 0.164). Al mismo tiempo, giró más rápido que los Audi de Nico Hülkenberg (0.113) y Gabriel Bortoleto (0.157).
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