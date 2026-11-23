"Estamos en deuda": el mensaje de Otamendi que sacudió a los hinchas de River
El capitán del Millonario utilizó sus redes sociales para reconocer el apoyo del público en el Monumental y admitir que el equipo todavía tiene una deuda pendiente con la gente.
La clasificación de River a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, después de superar a Lanús, renovó las expectativas de un plantel que necesita cerrar el año de la mejor manera posible. Luego del triunfo, Nicolás Otamendi tuvo un gesto con los hinchas y publicó un mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram.
El defensor, capitán del equipo y campeón del mundo, compartió un video de la multitud que acompañó al Millonario en el Monumental y lo acompañó con una frase contundente: "Estamos en deuda. Lo sabemos, pero vamos a dejar la vida por ustedes y por estos colores". Además, eligió la palabra "Únicos" para describir a los simpatizantes.
Contundente mensaje de Otamendi a los hinchas de River: "Vamos a dejar la vida"
Durante el encuentro frente al Granate hubo distintos momentos de conexión entre los futbolistas y las tribunas. Desde el recibimiento en la previa hasta los festejos y los saludos después del pitazo final, el plantel reconoció el respaldo de un público que volvió a llenar el estadio.
El mensaje de Otamendi también refleja el difícil balance que arrastra River durante 2026. El equipo quedó eliminado de la Copa Argentina y de la Copa Sudamericana en los octavos de final, mientras que tampoco consiguió la clasificación a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual.
En ese contexto, el Torneo Clausura aparece como la última oportunidad para cambiar la imagen de una temporada que estuvo lejos de las expectativas. El próximo desafío será Instituto, en los cuartos de final, instancia en la que el conjunto de Núñez buscará seguir avanzando y darle una alegría a sus hinchas.
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