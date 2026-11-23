El defensor, capitán del equipo y campeón del mundo, compartió un video de la multitud que acompañó al Millonario en el Monumental y lo acompañó con una frase contundente: "Estamos en deuda. Lo sabemos, pero vamos a dejar la vida por ustedes y por estos colores". Además, eligió la palabra "Únicos" para describir a los simpatizantes.