DOBLE AMARILLA Y ROJA A CERATO: el jugador de Instituto se fue expulsado cerca del final del partido entre Instituto y Huracán en los octavos del #TorneoClausura.



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Instituto recibió una pésima noticia antes de enfrentar a River por el Torneo Clausura

A las sanciones se suman dos preocupaciones físicas: Jeremías Lázaro fue el primero en abandonar el campo de juego, a los 25 minutos del primer tiempo, cuando Instituto ya ganaba 2-0. El futbolista sintió una molestia en el aductor después de disputar una pelota con César Ibáñez y se retiró entre lágrimas. Jhon Córdoba ingresó en su lugar.