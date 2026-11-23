Dos lesionados y un expulsado: el dolor de cabeza de Instituto antes de jugar con River
Jeremías Lázaro y Alex Luna terminaron lesionados y entre lágrimas ante Huracán, mientras que Giuliano Cerato deberá cumplir una fecha de suspensión.
Instituto de Córdoba consiguió la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 tras vencer a Huracán, pero la alegría quedó opacada por tres posibles bajas para el cruce ante River: Diego Flores podría perder a futbolistas importantes de cara al compromiso frente al Millonario.
La primera ausencia confirmada será la de Giuliano Cerato. El lateral recibió dos tarjetas amarillas y fue expulsado en el segundo tiempo, por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión. El defensor es una pieza importante para la Gloria y ya convirtió cuatro goles durante la fase regular.
Instituto recibió una pésima noticia antes de enfrentar a River por el Torneo Clausura
A las sanciones se suman dos preocupaciones físicas: Jeremías Lázaro fue el primero en abandonar el campo de juego, a los 25 minutos del primer tiempo, cuando Instituto ya ganaba 2-0. El futbolista sintió una molestia en el aductor después de disputar una pelota con César Ibáñez y se retiró entre lágrimas. Jhon Córdoba ingresó en su lugar.
Diez minutos más tarde llegó otro inconveniente: Alex Luna, autor del primer gol del encuentro, sufrió una molestia muscular y tampoco pudo continuar. El delantero dejó la cancha llorando y fue reemplazado por Jonás Acevedo.
De esta manera, el entrenador deberá esperar los estudios médicos para conocer la gravedad de ambas lesiones y definir cómo rearmará el equipo. La Gloria cordobesa tendrá un desafío de máxima exigencia ante el Millonario en Alta Gracia, con el objetivo de dar el golpe y meterse entre los cuatro mejores del campeonato.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario