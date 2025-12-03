Marcelo Gallardo aprobó a un futbolista de Inter Miami y puede ser refuerzo de River

Allende deberá resolver su futuro una vez que Inter Miami dispute la final de la MLS este sábado ante Vancouver Whitecaps. Su préstamo en la franquicia de Florida vence al cierre de la temporada y deberá regresar al Celta de Vigo, club que adquirió su pase a comienzos de 2024 por 4,5 millones de euros y con el que mantiene contrato vigente hasta julio de 2028. Para sumarlo, River deberá negociar directamente con el club español: ya sea comprando su ficha o gestionando un préstamo. La definición quedará sujeta a la postura del Celta una vez que el extremo regrese a Europa.