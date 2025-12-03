Marcelo Gallardo aprobó a un futbolista de Inter Miami y puede ser refuerzo de River
El Millonario analiza incorporar a Tadeo Allende, figura de Inter Miami, tras el visto bueno del entrenador para avanzar por el extremo cordobés.
Con la temporada ya finalizada, River determinó que para el 2026 buscará refuerzos con experiencia inmediata, capaces de ponerse la camiseta y rendir desde el primer día. Esa fue la directiva de Marcelo Gallardo para la secretaría deportiva.
En ese contexto, uno de los nombres que comenzó a tomar fuerza es el de Tadeo Allende. El cordobés de 26 años atraviesa un gran presente en Inter Miami, donde comparte plantel con Lionel Messi, y su rendimiento despertó el interés del entrenador riverplatense. Según trascendió, en la noche del martes le acercaron su nombre como posible incorporación y la respuesta fue positiva, por lo que el jugador quedó oficialmente en consideración.
Allende deberá resolver su futuro una vez que Inter Miami dispute la final de la MLS este sábado ante Vancouver Whitecaps. Su préstamo en la franquicia de Florida vence al cierre de la temporada y deberá regresar al Celta de Vigo, club que adquirió su pase a comienzos de 2024 por 4,5 millones de euros y con el que mantiene contrato vigente hasta julio de 2028. Para sumarlo, River deberá negociar directamente con el club español: ya sea comprando su ficha o gestionando un préstamo. La definición quedará sujeta a la postura del Celta una vez que el extremo regrese a Europa.
El gran 2025 de Tadeo Allende en Inter Miami
Allende llegó a Inter Miami a inicios de 2025 y su desempeño fue clave en el funcionamiento del equipo. En 46 partidos, anotó 21 goles y brindó 2 asistencias, convirtiéndose en uno de los socios más confiables de Messi en ataque. Ante semejante rendimiento, el futbolista elevó su cotización y se metió de lleno en los planes de clubes del continente, entre ellos River, que ve en él un refuerzo ideal para el estilo que pretende Gallardo de cara a la próxima temporada.
Otros nombres en carpeta para el River 2026
Además del extremo cordobés, River avanzó en las últimas horas por Santiago Ascacíbar y también sigue de cerca a Luciano Gondou, Román Vega, Kevin Amaro, Fausto Vera y la cesión de Claudio Echeverri. El mercado recién comienza y el Millonario apunta a sumar jerarquía para afrontar un 2026 competitivo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario