Román Vega presiona para llegar a River: el mensaje directo a Marcelo Gallardo
El futbolista reconoció el interés del Millonario y afirmó que atenderá al entrenador si lo llama, mientras evalúa volver al país para pelear por la Selección.
River definió que para el 2026 apostará por pocos refuerzos, pero de jerarquía comprobada. En ese escenario, Román Vega apareció como una opción concreta para reforzar el lateral izquierdo, una zona con vacantes de cara a la próxima temporada.
El ex Argentinos Juniors, actualmente en el Zenit, ve con buenos ojos volver al país. En diálogo con DSports Radio, el defensor dejó en claro que el interés del Millonario no le resulta indiferente y que la posibilidad lo seduce tanto en lo deportivo como en lo personal.
“Mi deseo es ser campeón y lo que busco es eso. También sería lindo estar en Argentina y aprovechar para que mi hija crezca ahí. Ahora voy a estar desde el 7 de diciembre hasta el 11 de enero en Argentina y quiero disfrutar ese tiempo”, aseguró al hablar de su presente y sus planes a corto plazo.
Además, no esquivó el nombre que marca el rumbo futbolístico del club de Núñez. “Lógicamente que si me llama Gallardo le voy a atender el teléfono, sería una falta de respeto no hacerlo. Es alguien muy importante para el mundo del fútbol. Estoy muy bien acá y uno siempre quiere sentirse importante para el equipo, estamos al tanto de que junto a Gondou nos vinculan con River, no hemos hablado sobre eso”, expresó.
Vega también habló del atractivo que significa River en su carrera. “Uno siempre desea que equipos como River se interesen en uno, sería lindo poder jugar en clubes de esa magnitud. Es el deseo y el anhelo que uno siempre tiene, pero estoy enfocado al máximo en el Zenit”, afirmó.
El lateral fue aún más allá al referirse a uno de sus objetivos personales: volver a competir por un lugar en la Selección Argentina. “Lo que yo siempre deseo es sentirme importante en los equipos en los que estoy. Tengo muchos objetivos en mi carrera profesional y uno de ellos es estar en la Selección, y creo que estando en Rusia me alejé de eso y quiero volver a sentirme importante”, señaló.
Con el visto bueno de Gallardo a su nombre y la voluntad del jugador sobre la mesa, River seguirá de cerca su situación mientras define sus prioridades en el mercado 2026.
