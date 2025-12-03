Racing demanda a América de Cali por el regreso de Juanfer Quintero a River: los motivos
La Academia reclama un resarcimiento millonario por el incumplimiento de un acuerdo que impedía el retorno del colombiano al Millonario. La defensa del club caleño.
La salida de Juan Fernando Quintero de Racing a comienzos de año parecía ordenada, acompañada y sin conflictos aparentes. Sin embargo, el cierre del año encuentra a la Academia en pleno litigio internacional tras el regreso del mediocampista colombiano a River, situación que consideran una violación directa del pacto alcanzado con América de Cali cuando se concretó la transferencia.
Lo que empezó como un entendimiento informal entre dirigentes terminó por convertirse en un reclamo legal que ya escala al plano institucional y económico. Cuando Quintero dejó Racing para incorporarse al conjunto caleño, ambas dirigencias -con Diego Milito a la cabeza del lado argentino- consensuaron una cláusula que establecía que el jugador no debía volver al país para competir en River en el corto plazo.
Según señalan desde Avellaneda, ese compromiso fue aceptado y quedó fijado dentro del acuerdo de transferencia. Sin embargo, tras apenas seis meses en Colombia, y por expresa solicitud de Marcelo Gallardo, el volante decidió regresar al club donde mejor rindió en su carrera deportiva.
La molestia en Racing tardó en traducirse en acciones concretas, pero finalmente la entidad resolvió iniciar una demanda por 3 millones de dólares, monto que consideran correspondiente al incumplimiento del pacto. Entienden que América de Cali debía impedir la salida del futbolista hacia River o, al menos, evitar que se concretara sin indemnización previa, ya que esa era una de las condiciones establecidas en la negociación original.
La postura de América de Cali ante la denuncia de Racing por Juanfer Quintero
En el club colombiano, en cambio, sostienen que la Academia no tiene sustento para exigir dicho pago. Según informó el periodista Pipe Sierra, la dirigencia encabezada por Tulio Gómez utilizará dos pilares en su defensa: el derecho al trabajo, argumentando que no pueden restringirse las opciones laborales de un jugador profesional, y la normativa FIFA TPI, que prohíbe que una institución externa influya o intervenga en una transferencia entre dos partes.
Mientras tanto, el pase de Quintero ya está completamente cerrado. América de Cali aceptó la última propuesta de River, que desembolsó 2.250.000 dólares por el 100% del pase, cifra similar a la que había abonado la entidad colombiana cuando lo adquirió desde Racing. El enganche firmó contrato hasta diciembre de 2027, consolidando su tercer ciclo en el Millonario.
La disputa recién comienza y promete extenderse. Racing está convencido de que tiene elementos para reclamar un resarcimiento económico, mientras que América confía en que la legislación internacional lo respaldará. En el medio, Juanfer Quintero continúa con su regreso a River, ajeno a un conflicto que gira en torno a acuerdos, interpretaciones contractuales y un litigio que puede marcar un precedente en futuras transferencias.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario