Racing demanda a América de Cali por el regreso de Juanfer Quintero a River: los motivos

Juan Fernando Quintero Juan Fernando Quintero

Mientras tanto, el pase de Quintero ya está completamente cerrado. América de Cali aceptó la última propuesta de River, que desembolsó 2.250.000 dólares por el 100% del pase, cifra similar a la que había abonado la entidad colombiana cuando lo adquirió desde Racing. El enganche firmó contrato hasta diciembre de 2027, consolidando su tercer ciclo en el Millonario.

La disputa recién comienza y promete extenderse. Racing está convencido de que tiene elementos para reclamar un resarcimiento económico, mientras que América confía en que la legislación internacional lo respaldará. En el medio, Juanfer Quintero continúa con su regreso a River, ajeno a un conflicto que gira en torno a acuerdos, interpretaciones contractuales y un litigio que puede marcar un precedente en futuras transferencias.