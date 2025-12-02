River negocia por Santiago Ascacíbar y busca dar un golpe en el próximo mercado de pases
El Millonario inició gestiones por el capitán de Estudiantes mientras compite con una oferta brasileña y el jugador pide tiempo en plena definición del Clausura.
River trabaja en silencio pero con decisión para cerrar un refuerzo de peso de cara al 2026. En las últimas horas, Mariano Barnao, hombre de confianza de Marcelo Gallardo, se contactó con el representante de Santiago Ascacíbar, capitán de Estudiantes de La Plata, para iniciar negociaciones por una posible transferencia.
El mediocampista de 28 años, con pasado en la Bundesliga y la Selección Argentina, también recibió una oferta concreta del fútbol brasileño, cuyo club no trascendió. Por eso, el propio futbolista le pidió a River más tiempo antes de responder, ya que está enfocado en la semifinal del Clausura ante Gimnasia, que se disputará el lunes en el estadio Juan Carmelo Zerillo. No es la primera vez que el Ruso aparece en el radar del Millonario. Incluso Enzo Pérez intentó convencerlo en su momento, aunque el futbolista eligió seguir en Estudiantes para disputar la Copa Libertadores con el Pincha.
Ascacíbar, hoy la figura absoluta del equipo de Eduardo Domínguez, renovó su contrato en febrero y lo extendió hasta diciembre de 2027, una condición que obliga a una negociación compleja para cualquier club interesado.
Su nombre también circuló por el mundo Boca luego de que su hermano mencionara su deseo de verlo con la camiseta azul y oro. El propio jugador, sin embargo, evitó cerrar puertas: “Es una pregunta dificilísima. Creo que los dos planteles son muy buenos, los mejores de Argentina. Boca es un gran equipo, los dos son grandes equipos. En cualquiera sería lindo porque aprendés con todo ese entorno de jugadores”, dijo en ESPN en julio.
La reconstrucción de River para 2026
Con varias bajas de peso confirmadas —incluidos cuatro héroes de Madrid— y con Marcelo Gallardo ya trabajando en la lista de refuerzos, River se mueve rápido para reforzar la mitad de cancha. El objetivo es claro: dar un golpe en el mercado y sumar al Ruso como una pieza clave en la reestructuración del plantel.
Mientras tanto, la dirigencia aguarda la definición del Clausura para saber si el equipo disputará la Copa Sudamericana o la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, un dato que también influirá en las conversaciones con Ascacíbar.
Los números de Santiago Ascacíbar en 2025
El capitán del Pincha afrontó un total de 43 compromisos en lo que va del año, con más de 3600 minutos acumulados sobre el césped. Además, aportó 7 goles y repartió 2 asistencias.
