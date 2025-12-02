River negocia por Santiago Ascacíbar y busca dar un golpe en el próximo mercado de pases

Mientras tanto, la dirigencia aguarda la definición del Clausura para saber si el equipo disputará la Copa Sudamericana o la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, un dato que también influirá en las conversaciones con Ascacíbar.

Los números de Santiago Ascacíbar en 2025

El capitán del Pincha afrontó un total de 43 compromisos en lo que va del año, con más de 3600 minutos acumulados sobre el césped. Además, aportó 7 goles y repartió 2 asistencias.