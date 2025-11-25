Estudiantes hará su descargo por el pasillo de espaldas a Rosario Central e hizo un pedido especial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992691814311100514?s=20&partner=&hide_thread=false ¡ESTUDIANTES LE HIZO EL PASILLO DE CAMPEÓN A ROSARIO CENTRAL DE ESPALDAS!



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

Guido Carrillo, el otro frente que aborda Estudiantes

Además del descargo por el pasillo, el club solicitará una reducción en la sanción impuesta a Guido Carrillo, suspendido por cuatro fechas luego del codazo sin pelota a Joaquín Laso en la derrota frente a Tigre. El delantero ya cumplió dos jornadas —frente a Argentinos Juniors y Rosario Central— y Estudiantes buscará que pueda estar disponible para el duelo ante Central Córdoba, correspondiente a los cuartos de final.