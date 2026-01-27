Estudiantes de La Plata vs. Boca por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo

La gran preocupación del "Sifón" es la baja de Alan Velasco por un esguince de rodilla que lo marginará dos meses; ante la falta de variantes por las lesiones de Cavani, Merentiel y Giménez, el juvenil Íker Zufiaurre asoma como titular junto a Lucas Janson. La nómina se completa con las promesas Tomás Aranda, Gonzalo Gelini y Leonel Flores, quienes aguardarán en el banco su oportunidad de debutar en Primera.