Estudiantes de La Plata vs. Boca por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Xeneize", que debutó con un triunfo, visita al campeón defensor, justo tras la reciente incorporación de Santiago Ascacibar.
El campeón defensor Estudiantes y el Boca que inició con victoria el certamen chocan este miércoles en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 22.15 horas de Argentina en el Estadio Jorge Luis Hirschi, con arbitraje de Pablo Echavarría Se podrá ver por ESPN Premium.
Tras las cuestionamientos a la gestión de Juan Román Riquelme por la falta de incorporaciones, Boca sacudió el mercado con los arribos de Ángel Romero y Santiago Ascacíbar, aunque para visitar La Plata el equipo de Claudio Úbeda mantendrá la base que venció a Riestra.
La gran preocupación del "Sifón" es la baja de Alan Velasco por un esguince de rodilla que lo marginará dos meses; ante la falta de variantes por las lesiones de Cavani, Merentiel y Giménez, el juvenil Íker Zufiaurre asoma como titular junto a Lucas Janson. La nómina se completa con las promesas Tomás Aranda, Gonzalo Gelini y Leonel Flores, quienes aguardarán en el banco su oportunidad de debutar en Primera.
Estudiantes, el campeón defensor, llega tras igualar ante Independiente pero afronta un panorama complejo por la partida de su referente, el "Ruso" Ascacíbar, justamente al Xeneize. Eduardo Domínguez rearmará la mitad de cancha con Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi y la presencia de Cristian Medina, cumpliendo con la "ley del ex".
La única incógnita en el once del "Pincha" se sitúa en el lateral izquierdo, donde el entrenador debe decidir entre la continuidad de Gastón Benedetti o el ingreso de Eros Mancuso para completar la línea defensiva.
Formaciones de Estudiantes vs. Boca por el Torneo Apertura 2026
Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Lucas Janson y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
Datos de Estudiantes vs. Boca
- Hora: 22.15.
- TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- Estadio: Jorge Luis Hirschi.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario