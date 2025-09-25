Estudiantes de La Plata vs. Flamengo, por la Copa Libertadores 2025: horario, formaciones y TV

Estudiantes de La Plata se prepara para una de esas noches que pueden quedar grabadas en la historia del club. Este jueves, desde las 21:30, recibirá en el Estadio UNO-Jorge Luis Hirschi a Flamengo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El conjunto argentino llega con la obligación de revertir el 2-1 sufrido en el Maracaná y con la ilusión de meterse entre los cuatro mejores del continente, donde Racing ya espera rival.