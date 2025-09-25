Estudiantes de La Plata vs. Flamengo, por la Copa Libertadores 2025: horario, formaciones y TV
El Pincharrata va por una remontada histórica tras la derrota en Brasil y sueña con acceder a las semifinales frente a Racing.
Estudiantes de La Plata se prepara para una de esas noches que pueden quedar grabadas en la historia del club. Este jueves, desde las 21:30, recibirá en el Estadio UNO-Jorge Luis Hirschi a Flamengo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El conjunto argentino llega con la obligación de revertir el 2-1 sufrido en el Maracaná y con la ilusión de meterse entre los cuatro mejores del continente, donde Racing ya espera rival.
El equipo dirigido por Eduardo Domínguez se sostiene en la confianza de lo mostrado en gran parte del segundo tiempo en Brasil, donde logró incomodar al poderoso Flamengo y dejar la sensación de que la serie está abierta. El Pincha, además, viene de un triunfo ajustado frente a Defensa y Justicia en la liga local, un envión que alimenta el ánimo del plantel y de los hinchas que colmarán el estadio en busca de la hazaña.
Por el lado del Mengao, el equipo carioca llega con la tranquilidad de su gran presente: apenas dos derrotas desde el Mundial de Clubes y un invicto de nueve partidos que lo posiciona como uno de los rivales más temidos del certamen. Con futbolistas de jerarquía internacional y un estilo basado en la intensidad y la presión alta, el conjunto brasileño intentará imponer condiciones desde el inicio para evitar que el León tome confianza.
En la previa, el Fla generó polémica con un comunicado que apuntó al arbitraje y celebró la anulación de la suspensión de Gonzalo Plata, quien podrá estar presente en La Plata. Este detalle suma tensión a un cruce que promete emociones fuertes y que definirá al rival de Racing en semifinales.
Estudiantes vs. Flamengo: probables formaciones
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Gastón Benedetti; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
- Flamengo: Agustín Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira y Alex Sandro; Jorginho o Nicolás De La Cruz, Saúl Ñíguez y Arrascaeta; Plata, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luis.
Estudiantes vs. Flamengo: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi.
- Árbitro: Piero Maza.
- VAR: José Cabero.
- TV: Fox Sports.
