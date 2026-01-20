Estudiantes le empieza a abrir la puerta a Marcos Rojo: "Quiere cerrar su carrera donde todo inició"

Marcos Rojo.jpg

El entrenador cerró su reflexión destacando la identidad y el vínculo de Rojo con la institución. “Es un chico del club y siempre se le abre la puerta a los exjugadores, y más a tan grandes jugadores como él”, concluyó. La definición dejó en claro que Estudiantes está dispuesto a recibirlo, aunque la resolución final dependerá de múltiples factores.

Mientras tanto, Rojo deberá evaluar su presente y futuro inmediato. En Racing es valorado y aún tiene contrato, pero la posibilidad de volver a Estudiantes para cerrar su carrera donde todo comenzó aparece como una opción cada vez más concreta. Con las palabras de Domínguez, el regreso dejó de ser un simple rumor y se transformó en una alternativa real que mantiene expectante al mundo pincha.