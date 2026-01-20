Estudiantes le empieza a abrir la puerta a Marcos Rojo: "Quiere cerrar su carrera donde todo inició"
Tras la goleada por Copa Argentina, el director técnico del Pincharrata habló del defensor y reconoció su deseo de volver al club que lo vio nacer futbolísticamente.
Estudiantes de La Plata arrancó el año oficial con una actuación contundente en la Copa Argentina, pero el foco posterior al triunfo ante Ituzaingó se trasladó rápidamente a una declaración que alimentó la ilusión de los hinchas. Eduardo Domínguez se refirió al posible regreso de Marcos Rojo y confirmó que el club observa con buenos ojos la chance de repatriar al defensor, actualmente en Racing, para que cierre su carrera en el Pincha.
En conferencia de prensa, el entrenador fue claro al hablar del tema y no esquivó las versiones que circulaban desde hacía días. “Está en él. Él está, por lo que tengo entendido, entusiasmado y con ganas de cerrar su carrera donde la inició”, afirmó Domínguez, dejando en evidencia que el interés no es solo institucional, sino también una inquietud personal del propio futbolista.
La historia entre Rojo y Estudiantes es extensa y cargada de momentos determinantes. Surgido de las divisiones inferiores, el defensor fue campeón de la Copa Libertadores 2009 y luego inició una larga etapa en el fútbol europeo. Su nombre quedó ligado al Manchester United durante años, hasta que en 2020 tuvo un breve regreso al Pincha, experiencia que no logró consolidarse en el tiempo.
Tras su salida definitiva de Europa, Rojo continuó su carrera en Boca y, luego de quedar libre a mediados del año pasado, se sumó a Racing. En Avellaneda alternó titularidades y suplencias, pero fue considerado por Gustavo Costas en encuentros de peso, incluso en instancias decisivas como la semifinal de la Copa Libertadores. Hoy mantiene contrato vigente con la Academia hasta mediados de 2026, con una opción de extensión por seis meses más.
Domínguez también puso el foco en el costado emocional del posible regreso. “Que haya tomado otras decisiones en otro momento no quita todo lo que siente por el club y lo que necesita él para devolverle al club”, señaló el DT, en una frase que refleja una postura comprensiva respecto al recorrido del jugador. Además, remarcó que existe consenso interno para avanzar si se dan las condiciones: “Los dirigentes están de acuerdo, los compañeros también y tendrá que ver su situación con el club que lo contrató”.
El entrenador cerró su reflexión destacando la identidad y el vínculo de Rojo con la institución. “Es un chico del club y siempre se le abre la puerta a los exjugadores, y más a tan grandes jugadores como él”, concluyó. La definición dejó en claro que Estudiantes está dispuesto a recibirlo, aunque la resolución final dependerá de múltiples factores.
Mientras tanto, Rojo deberá evaluar su presente y futuro inmediato. En Racing es valorado y aún tiene contrato, pero la posibilidad de volver a Estudiantes para cerrar su carrera donde todo comenzó aparece como una opción cada vez más concreta. Con las palabras de Domínguez, el regreso dejó de ser un simple rumor y se transformó en una alternativa real que mantiene expectante al mundo pincha.
