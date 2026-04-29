Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs Independiente Santa Fe

A pesar de esos números, el conjunto colombiano cuenta con herramientas para incomodar. Su fortaleza en la pelota parada y la experiencia de su delantero Hugo Rodallega lo convierten en un equipo peligroso, capaz de aprovechar cualquier distracción defensiva. Con la necesidad de sumar, el Expreso Rojo buscará dar el golpe en Buenos Aires para mantenerse con vida en la competencia.

Para el local, el partido representa mucho más que tres puntos. Es la posibilidad de consolidar su crecimiento en la Copa y de ofrecerle a su gente una alegría en medio de un contexto adverso. En la próxima fecha, volverá a jugar en casa frente a Peñarol el jueves 7 de mayo a las 19, mientras que la visita será local ante Corinthians el miércoles 6 a las 21.30.

Platense vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Libertadores: probables formaciones

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Kevin Retamar, Franco Zapiola y Tomás Nasif. DT: Walter Zunino .

Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Kevin Retamar, Franco Zapiola y Tomás Nasif. . Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Kilian Toscano; Omar Fernández, Luis Palacios y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Cómo ver en vivo Platense vs Independiente Santa Fe

La televisación estará a cargo de Fox Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.