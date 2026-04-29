Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs Independiente Santa Fe
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Platense vs Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores 2026.
Platense afronta un compromiso clave este miércoles desde las 19 en el estadio Ciudad de Vicente López, donde recibirá a Independiente Santa Fe por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2026. El equipo conducido por Walter Zunino necesita seguir sumando para mantenerse competitivo en una zona exigente y, al mismo tiempo, encontrar respuestas en medio de un semestre complicado a nivel local.
El presente en el Torneo Apertura dista mucho de lo esperado. Sin chances de clasificar a los playoffs y con una racha negativa en casa que se arrastra desde febrero, el conjunto de Vicente López encontró en el plano internacional un espacio para recuperar confianza. La victoria en Montevideo frente a Peñarol fue un punto de inflexión, un resultado que le permitió acomodarse en la tabla del grupo y alimentar la esperanza de pelear por la clasificación.
Ese triunfo fuera de casa funcionó como un verdadero impulso anímico. Con tres puntos en su haber, el Calamar se ubica como escolta en el Grupo E, por detrás de Corinthians, que lidera con puntaje ideal. Sin embargo, el recuerdo del debut, en el que cayó justamente ante el conjunto brasileño, lo obliga a no dejar escapar más unidades, especialmente en condición de local.
El rival de turno, Independiente Santa Fe, llega con una realidad similar en cuanto a irregularidad. En el campeonato colombiano, el equipo dirigido por Pablo Repetto tampoco tiene asegurado su lugar en la siguiente instancia, lo que aumenta la presión sobre su rendimiento internacional. En la Libertadores, suma apenas un punto, producto de un empate frente a Peñarol y una derrota en Brasil.
A pesar de esos números, el conjunto colombiano cuenta con herramientas para incomodar. Su fortaleza en la pelota parada y la experiencia de su delantero Hugo Rodallega lo convierten en un equipo peligroso, capaz de aprovechar cualquier distracción defensiva. Con la necesidad de sumar, el Expreso Rojo buscará dar el golpe en Buenos Aires para mantenerse con vida en la competencia.
Para el local, el partido representa mucho más que tres puntos. Es la posibilidad de consolidar su crecimiento en la Copa y de ofrecerle a su gente una alegría en medio de un contexto adverso. En la próxima fecha, volverá a jugar en casa frente a Peñarol el jueves 7 de mayo a las 19, mientras que la visita será local ante Corinthians el miércoles 6 a las 21.30.
Platense vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Libertadores: probables formaciones
- Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Kevin Retamar, Franco Zapiola y Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.
- Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Kilian Toscano; Omar Fernández, Luis Palacios y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.
Cómo ver en vivo Platense vs Independiente Santa Fe
La televisación estará a cargo de Fox Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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