Estudiantes de Río Cuarto vs. Huracán, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto cordobés todavía no logra afirmarse en su retorno a la máxima categoría. El salto de divisional expuso limitaciones y lo colocó rápidamente en una situación delicada. Con apenas un punto en lo que va del torneo y un solo gol convertido -ambos conseguidos fuera de casa-, el León del Imperio intenta encontrar respuestas en medio de una racha adversa. La reciente derrota 2-0 ante San Lorenzo profundizó la preocupación, no solo por el resultado sino también por el rendimiento colectivo.