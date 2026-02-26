Video: Marcelo Gallardo y una despedida íntima con los hinchas en el Monumental

“Gallardo es de River y de River no se va”, le cantaban los fanáticos que aguardaban por el técnico. Lejos de esquivar la situación, el Muñeco se acercó hasta ellos. Sonrió, saludó uno por uno, accedió a fotos y firmó camisetas y papeles improvisados. Fue un intercambio breve pero significativo, una postal que resume el vínculo que construyó con la gente a lo largo de sus años más exitosos en el club.