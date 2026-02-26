Video: Marcelo Gallardo y una despedida íntima con los hinchas en el Monumental
En la antesala de su último encuentro como entrenador de River en Núñez, el Muñeco protagonizó un momento cargado de emoción con fanáticos que lo aguardaban dentro del estadio.
Marcelo Gallardo transita horas decisivas en River. El duelo frente a Banfield marcará el cierre de su segundo ciclo al frente del equipo y, aunque el foco estará puesto en el partido, el clima que se vive en el estadio Monumental anticipa una jornada atravesada por la nostalgia y el reconocimiento popular.
El entrenador tomó la determinación de que el plantel quedara concentrado en el estadio durante la previa. Tras la práctica final del miércoles, cuando se retiraba del campo de juego, se topó con un grupo de simpatizantes que había logrado ubicarse en el anillo interno del escenario de Núñez. Allí lo esperaban con banderas, celulares en alto y un mensaje contundente que bajó desde las tribunas vacías pero cargadas de historia.
“Gallardo es de River y de River no se va”, le cantaban los fanáticos que aguardaban por el técnico. Lejos de esquivar la situación, el Muñeco se acercó hasta ellos. Sonrió, saludó uno por uno, accedió a fotos y firmó camisetas y papeles improvisados. Fue un intercambio breve pero significativo, una postal que resume el vínculo que construyó con la gente a lo largo de sus años más exitosos en el club.
En paralelo, trascendió que el propio Gallardo solicitó a la dirigencia que su despedida no incluyera homenajes especiales. No habrá invitados de lujo, ni placas conmemorativas, ni actos protocolares como sí ocurrió en 2022, cuando culminó su primera etapa. La intención del entrenador fue evitar cualquier formalidad que desvíe la atención del equipo y del compromiso deportivo.
Sin embargo, más allá de su deseo de mantener un perfil bajo, la ovación está garantizada. El estadio se prepara para rendirle tributo con cánticos y aplausos que acompañarán cada movimiento suyo en el banco. El partido ante Banfield será apenas un trámite futbolístico dentro de una noche que quedará grabada por la despedida de uno de los técnicos más trascendentes en la historia reciente del club.
Los números de Marcelo Gallardo en su segundo ciclo en River
- Dirigió 84 partidos
- Ganó 35
- Empató 32
- Perdió 17
- No obtuvo ningún título
