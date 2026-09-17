Estudiantes sueña con el Mundial de Clubes 2029: el ranking Conmebol y la dura realidad de Boca y River

Estudiantes de La Plata sigue pisando fuerte en el plano internacional y alimenta una ilusión gigantesca. La clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores tras vencer a Corinthians en Brasil no solo colocó al Pincha en la elite del continente, sino que además le dio un impulso decisivo en la carrera hacia el Mundial de Clubes 2029. El León es el único club argentino que continúa en competencia y saca una ventaja estratégica determinante en el ranking Conmebol.