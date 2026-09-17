Estudiantes sueña con el Mundial de Clubes 2029: el ranking Conmebol y la dura realidad de Boca y River
Tras meterse en las semifinales de la Copa Libertadores, el Pincha quedó a un paso de la cima entre los argentinos para sacar boleto a la cita máxima.
Estudiantes de La Plata sigue pisando fuerte en el plano internacional y alimenta una ilusión gigantesca. La clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores tras vencer a Corinthians en Brasil no solo colocó al Pincha en la elite del continente, sino que además le dio un impulso decisivo en la carrera hacia el Mundial de Clubes 2029. El León es el único club argentino que continúa en competencia y saca una ventaja estratégica determinante en el ranking Conmebol.
La Conmebol mantendrá los seis cupos otorgados para la cita orbital: los cuatro campeones de las ediciones de la Libertadores entre 2025 y 2028, más los dos mejores ubicados de la tabla general por sumatoria de puntos. Con Flamengo ya clasificado por quedarse con el trofeo continental en 2025, la pelea por los lugares restantes está al rojo vivo, pero la escuadra platense se perfila de forma inmejorable.
Estudiantes sueña con el Mundial de Clubes 2029: el ranking Conmebol y la dura realidad de Boca y River
El dato clave dentro del ranking posiciona al Mengão en lo más alto con 77 puntos, seguido por Palmeiras con 76 y Liga de Quito con 61. Estudiantes aparece cuarto con 57 unidades, tras sumar por su reciente triunfo y por avanzar de fase, con la ventaja de tener garantizados al menos dos encuentros más para acortar distancias.
La contracara del cuadro situacional golpea a Boca y River. Ninguno disputó las instancias decisivas de la actual Libertadores para cosechar unidades y sus ubicaciones en el escalafón mundialista son complejas: el Millonario marcha 16° con 23 puntos, mientras que el Xeneize se ubica 37° con apenas 10. Para colmo, ninguno asegura todavía su presencia en la Libertadores 2027 a través de la tabla anual de la Liga Profesional, aunque sostienen alternativas para abrochar su pasaje mediante los torneos locales o la Copa Argentina.
Por detrás del León, Racing se consolida como el segundo mejor representante nacional al ocupar el 6° lugar con 35 puntos. Más atrás asoman Independiente Rivadavia (24), Platense (24) y Vélez (24). Estudiantes depende de sí mismo y, ya sea bordándose una nueva estrella continental o por la vía de la regularidad matemática, tiene el gran objetivo entre ceja y ceja.
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