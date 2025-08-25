Estudiantes vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Pincha recibe al Tiburón en el Estadio Jorge Luis Hirschi con la intención de volver al triunfo y alcanzar la cima de la Zona A.
La fecha 6 del Torneo Clausura 2025 promete un duelo con realidades opuestas. Estudiantes de La Plata, que atraviesa un gran momento en el plano internacional tras clasificarse a los cuartos de final de la Copa Libertadores, recibirá este lunes a Aldosivi en el estadio Jorge Luis Hirschi desde las 19.15.
El objetivo del conjunto dirigido por Eduardo Domínguez es dejar atrás la derrota sufrida ante Banfield y recuperar terreno en la lucha por el liderazgo de la Zona A. El Pincha viene de superar a Cerro Porteño en una serie ajustada que definió con un penal de Santiago Ascacíbar y ahora quiere trasladar ese envión a la competencia local.
Una victoria ante el Tiburón lo dejaría en lo más alto de la tabla, siempre y cuando los resultados de otros partidos lo acompañen. Sin embargo, el traspié ante Banfield -un 3 a 2 que dolió por la forma en que se le escapó el triunfo tras ir ganando 2 a 0- dejó en claro que aún hay aspectos a corregir en el equipo platense.
Del otro lado estará Aldosivi, que llega al encuentro sumido en una racha negativa. El conjunto marplatense todavía no ganó en el torneo: suma apenas tres puntos en seis fechas y ocupa la última posición. A las dificultades futbolísticas se le suman varios problemas físicos en el plantel: Gonzalo Mottes y Alejandro Villarreal no estarán disponibles por lesiones musculares, mientras que Jonathan Cabral, Roberto Bochi y Justo Giani arrastran distintas molestias que ponen en duda su presencia.
El encuentro despierta gran expectativa en La Plata, ya que los hinchas del Pincha esperan ver al equipo confirmar su buen presente copero con una actuación convincente en el campeonato local. Para Aldosivi, en cambio, será una oportunidad clave de cortar la mala racha y empezar a sumar puntos que lo saquen del fondo de la tabla.
Estudiantes vs. Aldosivi: probables formaciones
- Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Edwuin Cetre; Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.
- Aldosivi: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Charlier.
Estudiantes vs. Aldosivi: otros datos
- Hora: 19.15.
- Estadio: Jorge Luis Hirschi.
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- VAR: Sebastián Zunino.
- TV: TNT Sports Premium.
