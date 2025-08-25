Estudiantes vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Una victoria ante el Tiburón lo dejaría en lo más alto de la tabla, siempre y cuando los resultados de otros partidos lo acompañen. Sin embargo, el traspié ante Banfield -un 3 a 2 que dolió por la forma en que se le escapó el triunfo tras ir ganando 2 a 0- dejó en claro que aún hay aspectos a corregir en el equipo platense.