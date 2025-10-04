Estudiantes vs. Barracas Central por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Del otro lado, Barracas Central es el escolta de la Zona A con 16 puntos y, tras la caída de Unión, puede recuperar el liderazgo si vence en 1 y 57. Sin embargo, el "Guapo" de Rúben Darío Insúa llega con un freno en el envión, producto de una derrota ante Sarmiento y un empate con Belgrano, por lo que la victoria es vital no solo para el torneo, sino también para mejorar su posición en la tabla anual y asegurarse un cupo en la Copa Sudamericana.