Estudiantes vs. Barracas Central por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Con la oportunidad de alcanzar la cima de la Zona A, el Pincha y el Guapo se miden este domingo en La Plata, desde las 16:30. Los detalles.
Duelo de urgencias en La Plata: Estudiantes y Barracas Central se miden este domingo, desde las 16:30, en el Estadio UNO por la Fecha 11 del Torneo Clausura. Este encuentro será arbitrado por Nazareno Arasa, con la asistencia José Carreras en el VAR.
Ambos equipos perdieron la oportunidad de liderar en la jornada anterior. Estudiantes dejó escapar el triunfo ante Newell's con un empate 1-1 que le supo a poco y le impidió subirse a la punta. A pesar de una pequeña "levantada" en el torneo (4/6 puntos), el "León" está obligado a ganar para no descolgarse de la lucha por el título y asegurar su clasificación a copas internacionales para el próximo año.
Del otro lado, Barracas Central es el escolta de la Zona A con 16 puntos y, tras la caída de Unión, puede recuperar el liderazgo si vence en 1 y 57. Sin embargo, el "Guapo" de Rúben Darío Insúa llega con un freno en el envión, producto de una derrota ante Sarmiento y un empate con Belgrano, por lo que la victoria es vital no solo para el torneo, sino también para mejorar su posición en la tabla anual y asegurarse un cupo en la Copa Sudamericana.
Formaciones del duelo
Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza o Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain o Gabriel Neves; Cristian Medina, Tiago Palacios, Fabricio Pérez o Alexis Castro: Guido Carrillo.
Barracas Central: Marcos Ledesma; Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Tomás Porra; Ivan Tapia, Dardo Miloc; Facundo Mater, Javier Ruiz, Jhonatan Candia; Gonzalo Morales.
Estudiantes vs. Barracas Central: datos del partido
- Hora: 16.30
- Estadio: Estadio UNO
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: José Carreras
- TV: TNT Sports
