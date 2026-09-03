Copa Argentina 2026: así quedaron los cuartos de final y cuándo se disputarán
Los ocho equipos que siguen en carrera ya conocen sus cruces. La definición del calendario todavía es una incógnita y AFA deberá acomodar las próximas instancias.
La Copa Argentina 2026 ya tiene definidos a sus ocho mejores equipos después de que Boca eliminara a Vélez en los octavos de final. El Xeneize se impuso en una extensa definición por penales en Córdoba, luego de igualar 0-0 durante los 90 minutos, y consiguió el último boleto disponible para los cuartos de final de la edición 2026.
Con la clasificación del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, el cuadro quedó completamente armado. Ahora comienza otra etapa del certamen federal, que tendrá cuatro enfrentamientos entre equipos que buscarán avanzar hacia las semifinales y quedar cada vez más cerca del título.
Los cuatro cruces de cuartos de final
Los partidos que quedaron establecidos para la próxima ronda son Deportivo Riestra frente a Banfield, Racing contra Boca, Independiente Rivadavia ante Atlético Tucumán y Estudiantes de La Plata frente a Platense.
Uno de los cruces más atractivos será el que protagonizarán la Academia y el Xeneize. El otro duelo con especial atención estará en el enfrentamiento entre el Pincharrata y el Calamar. El equipo marrón intentará continuar con su recorrido en la competencia ante un conjunto de La Plata que también aparece entre los ocho sobrevivientes.
Por otro lado, el Malevo y el Taladro se enfrentarán en un duelo entre dos equipos que buscarán meterse por primera vez en las semifinales de esta edición. La misma situación se dará entre la Lepra mendocina y el Decano, en un cruce que promete ser uno de los más parejos de la ronda.
Cuándo se jugarán los cuartos de final
Por el momento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) todavía no confirmó las fechas ni los horarios para los cuatro partidos de cuartos de final. El calendario del fútbol argentino presenta varias dificultades durante las próximas semanas, por lo que la programación deberá definirse teniendo en cuenta los compromisos nacionales e internacionales.
Una de las alternativas que aparece sobre la mesa es aprovechar la fecha FIFA de septiembre para disputar algunos de estos encuentros. Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue oficializada y, hasta que exista una comunicación de AFA, no puede tomarse como una fecha confirmada.
La organización tendrá que encontrar además un espacio para las semifinales, ya que la final de la Copa Argentina 2026 tiene una fecha establecida: será el miércoles 4 de noviembre. Todavía resta definir tanto el horario como el escenario donde se jugará el partido decisivo.
El cuadro de la Copa Argentina 2026
De esta manera, varios de los principales equipos que comenzaron la competencia ya quedaron eliminados. River, Independiente, Instituto, Belgrano y Vélez fueron algunos de los clubes que no pudieron superar la ronda de octavos, mientras que Midland protagonizó una de las grandes sorpresas al quedar fuera de la competencia en esta instancia.
Ahora, los ocho clasificados esperan por la definición oficial de AFA para conocer cuándo volverán a salir a la cancha. El objetivo será claro para todos: ganar el próximo partido, avanzar a semifinales y acercarse al trofeo que se definirá el 4 de noviembre.
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