Copa Argentina 2026: así quedaron los cuartos de final y cuándo se disputarán

Cuándo se jugarán los cuartos de final

Por el momento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) todavía no confirmó las fechas ni los horarios para los cuatro partidos de cuartos de final. El calendario del fútbol argentino presenta varias dificultades durante las próximas semanas, por lo que la programación deberá definirse teniendo en cuenta los compromisos nacionales e internacionales.

Una de las alternativas que aparece sobre la mesa es aprovechar la fecha FIFA de septiembre para disputar algunos de estos encuentros. Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue oficializada y, hasta que exista una comunicación de AFA, no puede tomarse como una fecha confirmada.

La organización tendrá que encontrar además un espacio para las semifinales, ya que la final de la Copa Argentina 2026 tiene una fecha establecida: será el miércoles 4 de noviembre. Todavía resta definir tanto el horario como el escenario donde se jugará el partido decisivo.

El cuadro de la Copa Argentina 2026

Cuadro del torneo ofrecida por Sofascore

De esta manera, varios de los principales equipos que comenzaron la competencia ya quedaron eliminados. River, Independiente, Instituto, Belgrano y Vélez fueron algunos de los clubes que no pudieron superar la ronda de octavos, mientras que Midland protagonizó una de las grandes sorpresas al quedar fuera de la competencia en esta instancia.

Ahora, los ocho clasificados esperan por la definición oficial de AFA para conocer cuándo volverán a salir a la cancha. El objetivo será claro para todos: ganar el próximo partido, avanzar a semifinales y acercarse al trofeo que se definirá el 4 de noviembre.