Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Vélez vs. Estudiantes por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Vélez vs. Estudiantes por el Torneo Clausura.
Vélez y Estudiantes se miden este sábado, desde las 21.15, en el estadio José Amalfitani. El duelo, correspondiente a la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura, será transmitido por ESPN Premium y tendrá a Pablo Dóvalo como árbitro principal, mientras que Laura Fortunato estará a cargo del VAR.
El conjunto de Guillermo Barros Schelotto llega invicto en el campeonato local y viene de igualar 1-1 ante Deportivo Riestra. Su último compromiso, sin embargo, fue ante Boca por la Copa Argentina, donde quedó eliminado por penales tras empatar en los 90 minutos. Ahora, buscará recuperarse ante su gente y mantenerse en los primeros puestos de la Zona A.
Del otro lado, el elenco platense igualó sin goles con Newell's en La Plata y necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. Luego de este encuentro, Estudiantes se medirá ante Corinthians por los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Formaciones de Vélez vs. Estudiantes por el Torneo Clausura - Zona A
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Vélez vs. Estudiantes
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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