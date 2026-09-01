Rosario Central vs Estudiantes por la Supercopa Internacional 2025: fecha, hora y sede confirmadas
El Canalla y el Pincha se enfrentarán por una nueva estrella en el fútbol argentino. La Liga Profesional definió el día, el horario y el escenario para el cruce decisivo.
El calendario del fútbol argentino suma un plato fuerte para el segundo semestre del año. Rosario Central y Estudiantes de La Plata ya conocen todos los detalles para cruzarse en la Supercopa Internacional 2025, un duelo a partido único que pondrá un nuevo título oficial en juego para sus vitrinas.
El equipo rosarino se ganó su lugar en esta definición tras haber conquistado el título de Liga, mientras que el conjunto platense sacó su pasaje luego de alzar el Trofeo de Campeones. La Liga Profesional le dio forma al choque y definió los pasos a seguir: la final se disputará el sábado 26 de septiembre a las 17 horas, aprovechando el parón del torneo local por la ventana de la Fecha FIFA.
La Supercopa Internacional entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata ya tiene sede confirmada
La sede elegida para albergar la definición es el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, un escenario habitual para las instancias decisivas de la máxima categoría. El recinto albergará la cuarta entrega de este trofeo que tuvo su estreno en Medio Oriente y luego mudó sus sedes a territorio sudamericano.
El historial de la competencia comenzó en enero de 2023 en Emiratos Árabes Unidos, cuando Racing derrotó 2-1 a Boca en Al Ain. En la siguiente edición, disputada en Asunción, Talleres de Córdoba dio el golpe frente a River al imponerse por penales tras igualar 0-0 en los noventa minutos. La tercera edición enfrentó a Vélez y Estudiantes en Avellaneda, con victoria para el conjunto de Liniers por 2-0.
Ahora, el Pincha tendrá su revancha inmediata en la competencia frente a un Rosario Central que busca ratificar su gran presente. Con día, hora y escenario ratificados, solo resta que la pelota empiece a rodar en Santiago del Estero para coronar al nuevo campeón nacional.
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