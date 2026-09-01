Rosario Central vs Estudiantes por la Supercopa Internacional 2025: fecha, hora y sede confirmadas

El equipo rosarino se ganó su lugar en esta definición tras haber conquistado el título de Liga, mientras que el conjunto platense sacó su pasaje luego de alzar el Trofeo de Campeones. La Liga Profesional le dio forma al choque y definió los pasos a seguir: la final se disputará el sábado 26 de septiembre a las 17 horas, aprovechando el parón del torneo local por la ventana de la Fecha FIFA.