Estudiantes vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Defensa y Justicia, por su parte, llega tras haber perdido un invicto de cuatro fechas con la derrota como local frente a Platense. Ese resultado no solo frenó el impulso que lo había acercado a los primeros lugares, sino que también lo obligó a replantearse objetivos.

El equipo de Mariano Soso busca volver a sumar de a tres para no perder contacto con la zona de playoffs y acercarse a los puestos de clasificación internacional. Actualmente, está a cinco unidades de los cupos que otorgan pasajes a la Copa Sudamericana, por lo que cada punto resulta determinante.

Estudiantes vs. Defensa y Justicia: probables formaciones

Estudiantes: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Eduardo Domínguez.

Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. Defensa y Justicia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.

Estudiantes vs. Defensa y Justicia: otros datos

Hora: 19:00.

19:00. Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi.

UNO Jorge Luis Hirschi. Árbitro: Sebastián Martínez.

Sebastián Martínez. VAR: Germán Delfino.

Germán Delfino. TV: ESPN Premium.