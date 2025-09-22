Estudiantes vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Pincha recibe al Halcón en un duelo clave para sus aspiraciones en el Clausura, con la mira puesta también en la Copa Libertadores.
Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia se verán las caras este lunes desde las 19 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por una nueva fecha del Torneo Clausura 2025.
El equipo dirigido por Eduardo Domínguez atraviesa un presente complicado en el campeonato local, con tres derrotas consecutivas, aunque viene de mostrar una leve recuperación en su rendimiento frente a Flamengo por la Copa Libertadores, en un partido que pese a la caída dejó mejores sensaciones de cara a lo que viene. Ahora, el León buscará reencontrarse con la victoria ante un rival que también llega con urgencias.
El conjunto platense ha tenido un patrón repetido en sus últimos compromisos: recibir goles en los primeros quince minutos de juego, lo que le costó muy caro tanto frente a Central Córdoba como contra River y Flamengo. Esa fragilidad inicial condicionó los resultados, pese a que el equipo logró mantener el arco en cero durante el resto de los encuentros. Para Domínguez, el desafío es claro: ajustar la concentración desde el arranque para no seguir entregando ventajas que luego se hacen difíciles de revertir.
En paralelo, Estudiantes no puede descuidar su sueño copero. El jueves tendrá la revancha de los cuartos de final frente al Mengao y la presión por dar vuelta la serie en Brasil es enorme. Aun así, el Clausura representa una vía importante para mantener la competitividad y no perder terreno en la tabla general, donde la pelea por clasificar a las instancias finales se mantiene abierta.
Defensa y Justicia, por su parte, llega tras haber perdido un invicto de cuatro fechas con la derrota como local frente a Platense. Ese resultado no solo frenó el impulso que lo había acercado a los primeros lugares, sino que también lo obligó a replantearse objetivos.
El equipo de Mariano Soso busca volver a sumar de a tres para no perder contacto con la zona de playoffs y acercarse a los puestos de clasificación internacional. Actualmente, está a cinco unidades de los cupos que otorgan pasajes a la Copa Sudamericana, por lo que cada punto resulta determinante.
Estudiantes vs. Defensa y Justicia: probables formaciones
- Estudiantes: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Eduardo Domínguez.
- Defensa y Justicia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.
Estudiantes vs. Defensa y Justicia: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi.
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- VAR: Germán Delfino.
- TV: ESPN Premium.
