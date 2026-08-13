Estudiantes vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El clásico platense será televisado por ESPN Premium y tendrá a Yael Falcón Pérez como árbitro principal. Juegan este sábado a las 16.45. Los detalles en la nota.
Estudiantes y Gimnasia se enfrentan este sábado, desde las 16.45, en el estadio Jorge Luis Hirschi, por el Interzonal de la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.
Con la televisación a cargo de ESPN Premium, la terna arbitral estará encabezada por Yael Falcón Pérez, quien será asistido por Facundo Rodríguez y Diego Bonfá. Además, Héctor Paletta estará en el VAR.
El "Pincha" llega al clásico luego de igualar 1-1 ante Universidad Católica por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La vuelta será el martes 18 de agosto en Santiago, donde buscará el boleto para los cuartos de final.
Por su parte, el "Lobo" viene de derrotar 2-0 a Barracas Central y atraviesa un gran presente en el Clausura. Con ese triunfo alcanzó los 9 puntos y se ubica segundo en la Zona B, a tres unidades del líder Argentinos. Además, el equipo dirigido por Ariel Pereyra encadenó su tercera victoria consecutiva y buscará extender su buen momento en el clásico.
El último enfrentamiento entre ambos fue el 15 de febrero de 2026, por el Torneo Apertura, y terminó 0-0 en el estadio Juan Carmelo Zerillo. En el historial oficial, será el clásico platense número 193, con ventaja de Estudiantes, que se impuso en 69 ocasiones, contra 51 triunfos de Gimnasia, mientras que empataron 72 veces.
Formaciones de Estudiantes vs. Gimnasia por el Torneo Clausura - Interzonal
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez o Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
Horario y televisación
- Hora: 16:45.
- Estadio: Jorge Luis Hirschi.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- VAR: Héctor Paletta.
- TV: ESPN Premium.
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