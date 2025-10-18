MinutoUno

Estudiantes vs. Gimnasia por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Deportes

Desde las 15 de este domingo, se llevará a cabo una nueva edición del clásico platense en el Estadio UNO de La Plata. Imperdible duelo.

El clásico de La Plata promete ser un duelo de alta tensión este domingo, desde las 15:00, cuando Estudiantes reciba a Gimnasia en el Estadio UNO - Jorge Luis Hirschi por la 13ª fecha del Torneo Clausura.

Estudiantes llega sexto en la Zona A con la chance de alcanzar la cima, pero bajo presión. Tras su reciente eliminación por penales ante Flamengo, el equipo de Eduardo Domínguez encadenó tres empates consecutivos (ante Newell’s, Barracas y Belgrano, todos 1-1), una racha que lo estancó y lo hizo retroceder en la tabla de clasificación a copas internacionales. El Clásico se presenta como la oportunidad perfecta para romper la sequía de victorias y recuperar el rumbo.

estudiantes
Foto: Fotobaires

Foto: Fotobaires

La situación es dramática en la vereda de enfrente. Gimnasia atraviesa una profunda crisis, marcada por la derrota ante Talleres y la consecuente salida del entrenador Alejandro Orfila. Con Fernando Zaniratto asumiendo de forma interina, el principal objetivo es levantar el ánimo y conseguir un triunfo urgente.

La mala racha del Lobo —solo dos victorias en nueve partidos— lo dejó a solo cinco puntos del descenso directo en la tabla anual, con Aldosivi y San Martín de San Juan como únicos respiros. Ganar el Clásico es imperioso para calmar a una hinchada que despidió al equipo con insultos.

gimnasia

Formaciones del encuentro

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez o Germán Conti, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes vs. Gimnasia: datos del partido

  • Hora: 15.00
  • TV: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Facundo Tello
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • Estadio: UNO - Jorge Luis Hirschi
