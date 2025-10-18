Rosario Central vs. Platense por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
El gran momento que vive el Canalla se pondrá en juego en un cruce con el Calamar, donde no faltará el homenaje a Miguel Ángel Russo tras su partida.
La excelente racha de Rosario Central será puesta a prueba este domingo a las 18:00, cuando reciba a un necesitado Platense. El "Canalla", líder de la tabla anual con 56 unidades, llega invicto al Clausura tras encadenar tres victorias consecutivas, incluyendo el reciente 2-1 ante Vélez. El técnico Ariel Holan destacó el "carácter" de su equipo, consolidado ahora como un fuerte candidato al título liguero.
La jornada en el Gigante de Arroyito estará marcada por un emotivo homenaje: además del minuto de silencio por Miguel Russo, el club proyectará un video conmemorativo de sus cinco ciclos y exhibirá la Copa de la Liga 2023.
Por su parte, el panorama es sombrío en Platense. El "Calamar" no logra levantar cabeza en la segunda mitad del año y está estancado en la parte baja de la tabla. Su reciente empate 1-1 en casa ante Riestra fue la gota que colmó la paciencia de los hinchas, quienes insultaron al plantel. Esta mala racha, con solo un triunfo en los últimos seis partidos, obliga al equipo de Kily González a buscar desesperadamente una victoria que lo acerque a la zona de playoffs y le devuelva la calma.
Probables formaciones del duelo
Rosario Central: Axel Werner; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agutín Sandez; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Platense: Federico Losas; Juan Saborido, Oscar Salomón, Edgar Elizalde y Bautista Barros Schelotto; Leonel Picco y Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ignacio Schor y Franco Zapiola; Maximiliano Rodríguez. DT: Cristian González.
Rosario Central vs. Platense: datos del partido
- Hora: 18.00
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Pablo Echavarría
- VAR: Lucas Novelli
- Estadio: Gigante de Arroyito
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario