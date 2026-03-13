Estudiantes vs. Lanús, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Actualmente, Lanús ocupa el décimo puesto de la tabla y necesita sumar para acercarse a la zona de clasificación. Un triunfo en La Plata le permitiría alcanzar las 12 unidades y meterse nuevamente en la pelea. En tanto, si Estudiantes logra quedarse con los tres puntos, alcanzará los 18 y se convertirá en el único escolta de Vélez en la Zona A.

El partido también tendrá un condimento especial para ambos clubes, ya que la próxima semana viajarán a Paraguay para participar del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Tanto el Pincha como el Granate estarán ubicados en el Bombo 2 del certamen continental, lo que genera expectativa de cara a un calendario que pronto sumará nuevos desafíos internacionales.

Estudiantes vs. Lanús: probables formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Fabricio Pérez, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina .

Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Fabricio Pérez, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. . Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino o Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Estudiantes vs. Lanús: otros datos

Hora: 20.00.

20.00. Estadio: Jorge Luis Hirschi.

Jorge Luis Hirschi. Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Hernán Mastrángelo. VAR: José Carreras.

José Carreras. TV: ESPN Premium.