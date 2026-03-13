Estudiantes vs. Lanús, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
Ambos llegan tras golpes recientes y buscarán una victoria que les permita volver a meterse en la pelea de sus respectivas posiciones en la tabla.
Estudiantes y Lanús se medirán este viernes desde las 20 en el Estadio Jorge Luis Hirschi, en La Plata, en uno de los partidos destacados de la décima fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro tendrá como protagonistas a dos equipos que atraviesan momentos particulares en el campeonato y que necesitan sumar para no perder terreno en la lucha por los puestos de arriba y de clasificación.
El conjunto platense llega con la intención de dejar atrás una caída que le impidió sostener su buen presente. La derrota frente a Vélez en condición de local significó el final de su invicto en el torneo y además lo privó de consolidarse en lo más alto de la Zona A. A pesar de ese traspié, el equipo mantiene una campaña sólida y se ubica en el segundo lugar con 15 puntos, todavía en una posición expectante dentro del certamen.
El entrenador Alexander Medina sigue trabajando sobre la base competitiva que heredó del ciclo anterior y busca que el equipo recupere rápidamente la solidez que mostró durante gran parte del torneo. En ese contexto, una de las noticias positivas para el cuerpo técnico es la presencia de Edwuin Cetré. El delantero colombiano volvió a estar disponible después de un mercado de pases marcado por rumores y negociaciones que finalmente no prosperaron, lo que generó incertidumbre durante el verano.
Por el lado de Lanús, el panorama es algo más complejo. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino sufrió una dura goleada ante Boca en su último compromiso como local, resultado que golpeó el ánimo del plantel y dejó al descubierto ciertas dificultades para asumir el protagonismo en los partidos. Esa caída también frenó el impulso que había generado la reciente consagración en la Recopa Sudamericana.
A esa situación se suman otros inconvenientes que afectan al equipo del sur del conurbano bonaerense. La transferencia de Rodrigo Castillo al Fluminense dejó un hueco en el ataque que todavía no tiene reemplazo confirmado, mientras que la lesión de Marcelino Moreno debilitó una zona ofensiva que venía siendo clave en el funcionamiento del Granate. Estas bajas se sienten en un momento en el que el club intenta sostener su competitividad tanto en el plano local como en el internacional.
Actualmente, Lanús ocupa el décimo puesto de la tabla y necesita sumar para acercarse a la zona de clasificación. Un triunfo en La Plata le permitiría alcanzar las 12 unidades y meterse nuevamente en la pelea. En tanto, si Estudiantes logra quedarse con los tres puntos, alcanzará los 18 y se convertirá en el único escolta de Vélez en la Zona A.
El partido también tendrá un condimento especial para ambos clubes, ya que la próxima semana viajarán a Paraguay para participar del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Tanto el Pincha como el Granate estarán ubicados en el Bombo 2 del certamen continental, lo que genera expectativa de cara a un calendario que pronto sumará nuevos desafíos internacionales.
Estudiantes vs. Lanús: probables formaciones
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Fabricio Pérez, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino o Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Estudiantes vs. Lanús: otros datos
- Hora: 20.00.
- Estadio: Jorge Luis Hirschi.
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- VAR: José Carreras.
- TV: ESPN Premium.
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