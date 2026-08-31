Estudiantes y Newell's sin goles en La Plata, en la previa al clásico rosarino

Fue un encuentro donde el "Pincha", recientemente clasificado en la Copa Argentina, dominó las acciones e intentó desnivelar sin éxito en los metros finales, mientras que la Lepra dispuso de algunas oportunidades claras para ganarlo pero terminó conformándose con un punto que, de todos modos, lo deja en puestos de vanguardia dentro del Grupo A y le otorga un envión anímico ideal de cara al clásico frente a Rosario Central que se disputará el próximo domingo.