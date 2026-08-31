Estudiantes y Newell's sin goles en La Plata, en la previa al clásico rosarino
El "Pincha" venía de eliminar a Barracas Central por Copa Argentina y buscaba volver al triunfo en el torneo doméstico.
Estudiantes y Newell's empataron sin goles este lunes en Estadio UNO Jorge Luis Hirschi DE La Plata en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
Fue un encuentro donde el "Pincha", recientemente clasificado en la Copa Argentina, dominó las acciones e intentó desnivelar sin éxito en los metros finales, mientras que la Lepra dispuso de algunas oportunidades claras para ganarlo pero terminó conformándose con un punto que, de todos modos, lo deja en puestos de vanguardia dentro del Grupo A y le otorga un envión anímico ideal de cara al clásico frente a Rosario Central que se disputará el próximo domingo.
El "Pincha" llega a este compromiso después de haber conseguido una importante clasificación en la Copa Argentina, donde eliminó a Barracas Central y avanzó a la siguiente instancia del certamen, en la que se medirá ante Platense. Sin embargo, en su anterior presentación por el Clausura cayó ante Sarmiento en Junín, por lo que buscaba recuperarse y volver a sumar de a tres.
Newell’s, por su parte, llegaba con el objetivo de prolongar su buen momento: venía de consiguir dos victorias consecutivas, ambas en condición de local, y ahora tenía el desafío de trasladar esa racha fuera de Rosario.
Formaciones de Estudiantes vs. Newell’s por el Torneo Clausura - Zona A
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
- Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera o Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.
Hora y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: Jorge Luis Hirschi.
- Árbitro: Juan Pafundi.
- VAR: Sebastián Habib.
- TV: TNT Sports.
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