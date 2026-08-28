Ever Banega, complicado: la Justicia tomó una fuerte medida por una deuda millonaria
El futbolista deberá permanecer en Argentina mientras avanza una causa iniciada por el incumplimiento de una cuota alimentaria fijada judicialmente.
La situación judicial de Ever Banega sumó un nuevo capítulo y esta vez con una medida que afecta directamente su movilidad. Una jueza de Rosario resolvió prohibirle al futbolista salir del país debido a la deuda acumulada en concepto de cuota alimentaria correspondiente a su primer hijo, Santiago, quien actualmente tiene 20 años.
La decisión fue adoptada por la doctora María José Diana, titular del Juzgado de Familia 1 de Rosario, dentro de un expediente que comenzó hace varios años y que registra distintos episodios vinculados con el cumplimiento de las obligaciones económicas del exjugador de la Selección Argentina.
De acuerdo con la resolución judicial, el futbolista lleva varios meses sin realizar los pagos establecidos. La cuota provisoria había sido fijada en 3.000 dólares mensuales, una cifra que debía transferir a la madre de su hijo. La falta de cumplimiento derivó primero en su incorporación al Registro de Deudores Alimentarios Morosos y ahora en la prohibición para abandonar territorio argentino.
Ever Banega recibió una dura medida judicial por una deuda que arrastra desde 2011
El conflicto no es reciente. El expediente tiene sus primeros antecedentes en 2011, cuando Santiago todavía tenía apenas cinco años. Desde entonces, la relación entre el futbolista y el reclamo por la cuota alimentaria atravesó diferentes etapas. En los primeros años, mientras Banega desarrollaba gran parte de su carrera en Europa, había otorgado un poder a sus padres para que se ocuparan de la cuestión.
Tiempo después, cuando su hijo tenía 13 años, Santiago viajó a España y permaneció allí durante algunos años junto a su padre. Sin embargo, según lo relatado dentro del expediente, esa situación cambió en diciembre de 2023: “Pero en diciembre de 2023, lo mandó con una mochilita a la Argentina y el chico apareció en Ezeiza”. Un mes más tarde, Banega regresó desde Arabia Saudita para continuar su carrera en el fútbol argentino.
En ese contexto, el mediocampista estuvo cerca de regresar a Boca, pero finalmente acordó su incorporación a Newell’s. Durante su etapa en el club rosarino se estableció judicialmente una cuota provisoria de 3.000 dólares por mes. La defensa del jugador intentó modificar el monto argumentando que sus ingresos habían disminuido luego de su salida de la institución, aunque la Justicia decidió mantener la obligación.
La situación tuvo otro punto de tensión durante los dos años que Banega permaneció en Newell’s. Sus representantes legales argumentaron que el futbolista no podía afrontar los pagos establecidos debido a que el club mantenía una deuda económica con él. Sin embargo, los incumplimientos continuaron y derivaron en nuevas medidas judiciales.
El presente deportivo de Banega también aporta contexto al escenario actual. A sus 38 años, el mediocampista quedó recientemente libre de Defensa y Justicia después de rescindir su vínculo con la institución de Florencio Varela. Antes había sido una de las principales referencias de Newell’s durante su última etapa en Rosario.
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