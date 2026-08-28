Ever Banega, complicado: la Justicia tomó una fuerte medida por una deuda millonaria

En ese contexto, el mediocampista estuvo cerca de regresar a Boca, pero finalmente acordó su incorporación a Newell’s. Durante su etapa en el club rosarino se estableció judicialmente una cuota provisoria de 3.000 dólares por mes. La defensa del jugador intentó modificar el monto argumentando que sus ingresos habían disminuido luego de su salida de la institución, aunque la Justicia decidió mantener la obligación.

La situación tuvo otro punto de tensión durante los dos años que Banega permaneció en Newell’s. Sus representantes legales argumentaron que el futbolista no podía afrontar los pagos establecidos debido a que el club mantenía una deuda económica con él. Sin embargo, los incumplimientos continuaron y derivaron en nuevas medidas judiciales.

El presente deportivo de Banega también aporta contexto al escenario actual. A sus 38 años, el mediocampista quedó recientemente libre de Defensa y Justicia después de rescindir su vínculo con la institución de Florencio Varela. Antes había sido una de las principales referencias de Newell’s durante su última etapa en Rosario.