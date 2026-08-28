Sorpresa en River: Jonatan Maidana se sumaría al cuerpo técnico de Leonardo Ponzio

El defensor llegó al club en 2010 y tuvo una etapa en la que salió brevemente de la institución para jugar en Toluca, pero regresó a Núñez y continuó siendo una pieza fundamental. Ponzio, por su parte, se convirtió en uno de los grandes referentes del plantel y ambos fueron protagonistas del proceso de reconstrucción iniciado con el ascenso de 2012.

Entre los dos consiguieron 14 títulos. La lista incluye campeonatos locales, copas nacionales e internacionales y, especialmente, la histórica Copa Libertadores 2018, conquistada ante Boca en Madrid. La identificación de Maidana con el club también excede su etapa profesional. Desde su retiro en 2023 continuó ligado a River a través del equipo senior, donde compartió encuentros con otras figuras históricas de la institución.

Ponzio siempre tuvo una valoración especial por su excompañero. De hecho, en 2018 había resumido esa admiración con una frase que volvió a tomar relevancia ante la posibilidad de que ambos trabajen juntos: “Si tengo que elegir a alguien para ir a la guerra o jugar, lo elijo a Maidana”. Ahora, esa sociedad podría trasladarse del campo de juego al banco de suplentes.