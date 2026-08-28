Sorpresa en River: Jonatan Maidana se sumaría al cuerpo técnico de Leonardo Ponzio
El histórico defensor, uno de los grandes referentes de la era Gallardo, podría convertirse en ayudante de campo del nuevo entrenador interino.
River atraviesa horas de profunda reestructuración luego de la salida de Eduardo Coudet y la designación de Leonardo Ponzio como entrenador interino. En medio de la necesidad de rearmar el equipo y encaminar un semestre que comenzó con resultados adversos, el flamante técnico podría sumar a una figura muy identificada con la historia reciente del club: Jonatan Maidana.
El exdefensor, multicampeón con el Millonario durante su etapa como futbolista, se incorporaría al cuerpo técnico de Ponzio a partir de la próxima semana y tendría un papel central como ayudante de campo. La intención sería que se sume después del encuentro que se disputará este domingo 30 de agosto frente a Banfield por el Torneo Clausura 2026, según informó el periodista Germán Balcarce.
La posible llegada de Maidana tiene un fuerte componente simbólico, pero también responde a la estrecha relación que mantiene con Ponzio. Ambos compartieron una parte fundamental de sus carreras en Núñez y fueron protagonistas de una de las etapas más exitosas de la institución. El exmediocampista, que desde noviembre de 2022 trabaja dentro de la estructura de la Secretaría Técnica, afrontará así su primera experiencia como entrenador de un plantel profesional.
Para acompañarlo, inicialmente se conformó un equipo integrado principalmente por integrantes del cuerpo técnico de la Reserva. Marcelo Escudero y Christian Manfredi aparecen como ayudantes, mientras que Cristian Segura y Nicolás Paolorossi están a cargo de la preparación física. A su vez, Marcelo Barovero continuaría ocupándose de los arqueros.
La historia que une a Leonardo Ponzio, Jonatan Maidana y River
La elección del exmarcador central no sería casual pese a que nunca había ejercido anteriormente una función dentro de un cuerpo técnico profesional. Maidana y Ponzio compartieron 172 partidos con la camiseta de River, una cifra que refleja la extensa sociedad que construyeron durante casi una década.
El defensor llegó al club en 2010 y tuvo una etapa en la que salió brevemente de la institución para jugar en Toluca, pero regresó a Núñez y continuó siendo una pieza fundamental. Ponzio, por su parte, se convirtió en uno de los grandes referentes del plantel y ambos fueron protagonistas del proceso de reconstrucción iniciado con el ascenso de 2012.
Entre los dos consiguieron 14 títulos. La lista incluye campeonatos locales, copas nacionales e internacionales y, especialmente, la histórica Copa Libertadores 2018, conquistada ante Boca en Madrid. La identificación de Maidana con el club también excede su etapa profesional. Desde su retiro en 2023 continuó ligado a River a través del equipo senior, donde compartió encuentros con otras figuras históricas de la institución.
Ponzio siempre tuvo una valoración especial por su excompañero. De hecho, en 2018 había resumido esa admiración con una frase que volvió a tomar relevancia ante la posibilidad de que ambos trabajen juntos: “Si tengo que elegir a alguien para ir a la guerra o jugar, lo elijo a Maidana”. Ahora, esa sociedad podría trasladarse del campo de juego al banco de suplentes.
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